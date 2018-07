Südklinikum Nürnberg veröffentlicht Imagevideo für Kinder

NÜRNBERG - Klar, niemand möchte gerne ins Krankenhaus. Doch die Kinderklinik Nürnberg hat nun ein Imagevideo auch ihrem Youtube-Kanal hochgeladen, das den Kleinsten den Gang zu den Ärzten erleichtern soll.

Wer geht schon gern ins Krankenhaus? Die meisten Erwachsenen jedenfalls nicht. Wie muss es dann erst Kindern ergehen? Sie sind in dieser ungewohnten Umgebung auch oft zum ersten Mal von ihren Eltern getrennt. Ein Video soll ihnen die Angst davor nehmen. Das fünfminütige Erklärstück können Eltern ihren Schützlingen vor einem Aufenthalt zeigen. Darin erklärt Livia Kontsek, was es im Bau C im Südklinikum so alles zu entdecken gibt. Freitags schauen Clowns vorbei, im Garten draußen lockt ein Spielplatz, drinnen sind lustige Tierbilder an die Wand gemalt, die auch zur Orientierung in den sieben Stationen dienen.

"Mein Zimmer ist das mit dem Delfin", erzählt die Elfjährige, die wegen einer Gehirnerschütterung im Sportunterricht für ein paar Tage im Krankenhaus bleiben muss. Ist natürlich alles nur gespielt. Ein klassisches Image-Video also? Immerhin eines, das sich mittlerweile über eine Million Menschen weltweit angesehen haben. Innerhalb von elf Monaten. Und immerhin eines, das Livia in der Schule schon zu einer kleinen Berühmtheit gemacht hat. Das Klinikum setzt auch auf soziale Netzwerke – seit über zehn Jahren.

So erreicht es die jüngere Zielgruppe besser, was etwa bei der Suche nach Auszubildenden hilfreich ist. Das Video verschafft nun noch mehr Reichweite. So hat der hauseigene YouTube-Kanal mit seinen 70 Erklärvideos rund 2300 Abonnenten. Damit spiele der Nürnberger Standort im deutschlandweiten Vergleich von Klinikums-Auftritten ganz vorne mit, freut sich Katrin Bruckmüller, die Social-Media-Expertin im Klinikum ist. Damit liegt er noch weit vor dem Bundesministerium für Gesundheit. Eine Werbestrategie, für die nicht mal viel Budget aufgewendet werde, so die Expertin. Ohne viel Geld zu investieren, können so viele Menschen erreicht werden.

