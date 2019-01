Südstadt: Feuerwehr rettet Frau aus brennender Wohnung

Bewohnerin wurde in Krankenhaus gebracht - Brandursache noch unklar - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am Mittwochabend drang dichter Qualm aus einer Wohnung im Hummelsteiner Weg in der Nürnberger Südstadt. Die alarmierte Feuerwehr musste vor Ort allerdings nicht nur gegen die Flammen kämpfen: In der verrauchten Wohnung befand sich noch immer eine Bewohnerin.

Zu einem größeren Feuerwehreinsatz kam es am späten Mittwochabend in der Nürnberger Südstadt. © NEWS5 / Friedrich



Zu einem größeren Feuerwehreinsatz kam es am späten Mittwochabend in der Nürnberger Südstadt. Foto: NEWS5 / Friedrich



Der Alarm ging um 20.40 Uhr bei der Feuerwehr ein, sofort machten sich die Retter auf den Weg in die Nürnberger Südstadt. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, drang bereits dichter Qualm aus der Wohnung im zweiten Obergeschoss. Die Situation war angespannt, denn in der völlig verqualmten Wohnung befand sich noch die Bewohnerin. Der Fahrzeugführer des ersten Einsatzfahrzeuges rettete die Frau aus der Wohnung und übergab sie in die Hände des Rettungsdienstes. Die Bewohnerin wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht.

Zur selben Zeit bekämpften die Einsatzkräfte das Feuer - Trupps mit Atemschutz löschten die Flammen in der Wohnung ab, auch über das Treppenhaus kämpften sie gegen das Feuer. Die Bewohner des Hauses wurden während der Löscharbeiten vorsichtshalber evakuiert. Vor dem Balkon der Wohnung positionierten die Einsatzkräfte zudem eine Drehleiter, um sofort reagieren zu können, falls die Flammen auf einen anderen Balkon übergreifen sollten. Um das Treppenhaus rauchfrei zu halten, stellten die Einsatzkräfte dort einen Hochleistungslüfter ab.

Bilderstrecke zum Thema Dichter Qualm drang aus Wohnung: Feuerwehreinsatz in der Nürnberger Südstadt Ein Zimmerbrand löste am späten Mittwochabend einen Feuerwehreinsatz in der Nürnberger Südstadt aus: Bei dem Einsatz mussten die Feuerwehrkräfte eine Frau aus der völlig verqualmten Wohnung retten und die lodernden Flammen bekämpfen. Schon nach 15 Minuten konnten die Einsatzkräfte allerdings Entwarnung geben. Die Polizei ermittelt nun die Ursache des Feuers, denn die ist noch unklar.



Nach rund 15 Minuten konnte die Feuerwehr jedoch Entwarnung geben, der Brand war rasch gelöscht. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses im Hummelsteiner Weg konnten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Neben 30 Einsatzkräften der Feuerwehr waren auch Notarzt und Rettungsdienst im Einsatz. Auch die Polizei war vor Ort, um eine Absperrung zu errichten und den Verkehr zu regeln. Wie es zu dem Feuer kam, ist allerdings noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Dieser Artikel wurde am Donnerstag um 7.56 Uhr aktualisiert.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

als/ cu