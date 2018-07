Südstadt: Männer kämpfen mit abgebrochenen Flaschen

Schnittwunden und vorläufige Festnahmen: Vorfall beschäftigt die Polizei - vor 35 Minuten

NÜRNBERG - Am Mittwochabend eskalierte am Kopernikusplatz in der Nürnberger Südstadt ein Streit zwischen zwei Männern. Sie attackierten sich wohl mit abgebrochenen Flaschen, verwundeten sich gegenseitig. Die Polizei sucht jetzt dringend nach Zeugen.

Mitten auf dem Kopernikusplatz in Nürnberg gerieten die Männer in Streit. © Michael Matejka



Warum die Männer in Streit gerieten, ist noch völlig unklar. Doch es müssen wilde Szenen gewesen sein, die sich auf dem Kopernikusplatz im Süden der Stadt abspielten. Gegen 23.45 Uhr gingen die beiden mit "scharfen Gegenständen" aufeinander los, so skizziert es die Polizei. Ein Messer sei nicht im Spiel gewesen, wie eine Sprecherin des Präsidium Mittelfranken erklärt. Man gehe derzeit davon aus, dass sich die Männer (28 und 36 Jahre) mit abgebrochenen Flaschen attackierten. "Wir konnten kein Tatmittel sicherstellen", sagt die Sprecherin. Doch rund um den Kopernikusplatz habe man jede Menge Scherben gefunden.

Die Schnittwunden der Männer mussten medizinisch versorgt werden, wenig später nahm sie eine Streife der Nürnberger Polizei vorläufig fest. Die Ermittlungen laufen.

Weil womöglich noch eine dritte Person in den Streit involviert war, sucht die Polizei jetzt dringend nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Sie können Hinweise unter der Telefonnummer 0911 9482-0 melden.

