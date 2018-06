Südstädter feiern auf dem Nürnberger Nachbarschaftsfest

Abwechslungsreiches Programm lockte Anwohner auf den Platz vor dre Villa Leon - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ein buntes Programm für Groß und Klein lockte die Anwohner am Sonntag wieder zum Nachbarschaftsfest in St. Leonhard. Wer nicht nur am Biertisch dem Geschehen auf der Bühne folgen wollte, konnte auch selbst aktiv werden, etwa an der Boulderwand.

Bilderstrecke zum Thema Groß und Klein feiern beim Nachbarschaftsfest in St. Leonhard Über 60 Kultureinrichtungen boten am Sonntag rund um die Villa Leon ein buntes Programm für Kinder und Erwachsene. Das Nachbarschaftsfest in St. Leonhard ist mittlerweile eine feste Größe im Kalender vieler Südstädter.



semb