Südstadtpark: Gruppe greift mit Messer 17-Jährigen an

Angreifer flohen - Fahndung mit Polizeihubschrauber erfolglos - vor 29 Minuten

NÜRNBERG - Am Dienstagabend wurde ein Jugendlicher beim Weg durch den Südstadtpark von einer Gruppe mit einem Messer angegriffen und leicht verletzt. Die Täter konnten fliehen, eine Fahndung blieb erfolglos. Jetzt bittet die Polizei um Hinweise.

Ein 17-Jähriger lief am späten Dienstagabend - so berichtete die Polizei - gegen 23.50 Uhr alleine durch den Nürnberger Südstadtpark, wo er von einer Personengruppe angesprochen wurde. Es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung, woraufhin die Situation eskalierte und ein Mann aus der Gruppe ein Messer zog. Er versuchte, auf den Jugendlichen einzustechen, dieser konnte jedoch ausweichen. Dabei wurde er an der Hand verletzt.

Der Jugendliche konnte den Angreifer nach Polizeiangaben zunächst festhalten, bis mehrere Personen aus der Gruppe ihn zu Boden brachten und schlugen. Der 17-Jährige konnte in Richtung Hauptbahnhof fliehen, verfolgt von einigen Angreifern. Als er den Bahnhof erreichte, flohen diese jedoch. Der Junge wandte sich an die Polizei, die sofort Fahndungsmaßnahmen einleitete, auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz. Die Täter konnten jedoch nach Angaben der Polizei nicht ausfindig gemacht werden.

Der Jugendliche kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Jetzt sucht die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd, welche die Ermittlungen aufgenommen hat, nach Zeugen. Der Mann, der den 17-Jährigen mit dem Messer angriff, ist etwa 25 bis 30 Jahre alt, 165 Zentimeter groß, schlank und trug eine blaue Hose und ein graues Oberteil. Er sprach in arabischer und englischer Sprache.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 94820.

