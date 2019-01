Südwesttangente: Autofahrerin düst mit 156 km/h durch 80er-Zone

Raserin muss Geldbuße in Höhe von 880 Euro bezahlen - Zwei Monate Fahrverbot - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Schneller als die Polizei erlaubt: Mit Tempo 156 ist eine Autofahrerin auf der Südwesttangente in Nürnberg unterwegs gewesen. Maximal 80 km/h sind hier erlaubt.

Am Montag gegen 22.40 Uhr heftete sich eine Streife der Verkehrspolizei Nürnberg mit einem zivilen Videomessfahrzeug an einen Wagen, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Südwesttangente in Richtung Fürth raste. Besonders leichtsinnig, denn die Temperatur lag unter dem Gefrierpunkt und leichter Schneefall setzte ein. Die Streife maß bei dem vorausfahrenden Wagen eine Spitzengeschwindigkeit von 156 Kilometern pro Stunde in einem Abschnitt, in dem maximal Tempo 80 erlaubt ist.

Die Verkehrspolizisten hielten die Frau an und konfrontierten sie mit ihrem Fehlverhalten. Die Raserin muss nun mit empfindlichen Folgen rechnen: ein Bußgeld in Höhe von 880 Euro sowie zwei Punkte im Verkehrsregister in Flensburg. Außerdem muss sie für zwei Monate ihren Führerschein abgeben.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

bro