Suff-Prügelei am Hauptbahnhof: Zwei Festnahmen

Zwei Männer waren betrunken und gerieten aneinander - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Im Nürnberger Hauptbahnhof ist es Donnerstagabend zu einer Schlägerei zwischen zwei Betrunkenen gekommen. Polizisten bemerkten die Auseinandersetzung auf Videoüberwachungskameras und informierten eine Streife, die beide Männer festnehmen konnte.

Donnerstagabend ist es gegen 21 Uhr zu einer Schlägerei im Nürnberger Hauptbahnhof gekommen. Polizisten, die zur Videoüberwachung eingesetzt waren, bemerkten eine Prügelei zweier Männer am Bahnsteig 1, in deren Verlauf einer der beiden zu Boden geschlagen wurde. Danach verlagerte sich die Schlägerei zwischen dem 37-Jährigen und dem 34-Jährigen in den Bahnhof. Eine verständigte Streife konnte die beiden Männer festnehmen.

Wie sich herausstellte, hatten sich der 37-Jährige und der 34-Jährige gestritten und waren dann handgreiflich geworden. Der 34-Jährige ist obdachlos und verweigerte einen Alkoholtest. Bei dem 37-jährigen Mann wurden mehr als zwei Promille festgestellt. Gegen beide wird wegen Körperverletzung ermittelt.

lvm