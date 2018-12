Sünde und Straftat: Dieb beklaut Touristin in Lorenzkirche

Frau legte ihre Geldbörse auf eine Bank - dann schlug der Täter zu - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ausgerechnet in einem Gotteshaus hat ein Unbekannter lange Finger gemacht. Die Polizei hofft auf Zeugen zu der Tat am Mittwoch in der Lorenzkirche.

Gegen 17 Uhr besuchte eine 45 Jahre alte Touristin die Lorenzkirche. Sie legte Geldbörse sowie ihren Rucksack auf eine Kirchenbank, um die Kirche zu besichtigen. Aus einiger Entfernung sah sie plötzlich, wie ein Mann ihre Geldbörse an sich nahm und die Kirche verließ. Aufgrund des hohen Besucheraufkommens konnte die Frau ihm nicht sofort folgen und verlor ihn aus den Augen.

Der gepflegt wirkende Dieb ist etwa 60 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß und schlank. Bekleidet war er mit einem blauen Mantel und einem rot-weißen Schal. Er hatte eine Papiertüte bei sich. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mitte unter Tel. 2112-6115 zu melden.

