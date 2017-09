Sündersbühl: Exhibitionist verrichtet Notdurft vor Frau

Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos - Die Kripo sucht Zeugen - vor 42 Minuten

NÜRNBERG - Diesen unappetitlichen Anblick wird eine Passantin in Nürnberg nicht so schnell vergessen: Ein unbekannter Mann entblößte sich am Montag in Sündersbühl direkt vor der Frau. Als wäre das nicht genug, verrichtete er anschließend sogar noch sein Geschäft - vor ihren Augen.

Gegen 11 Uhr entblößte sich der unbekannte Mann vor der Passantin in der Witschelstraße. Später sprach er die Frau an und verrichtete sogar seine Notdurft vor ihren Augen.

Die Frau entfernte sich und meldete den Vorfall bei der Polizei. Sofort fahndeten die Beamten nach dem Mann. Leider blieben sämtliche Maßnahmen bisher ohne Erfolg.

Der Unbekannte war laut Angaben der Polizei etwa 45 Jahre alt und circa 1,85 Meter groß. Er war kräftig gebaut und trug eine blaue Latzhose. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer +49 911 2112-3333 entgegen.

