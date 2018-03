Sunrise Avenue in Nürnberg: Bombensound und LED-Show

Samu Haber und Co. schauten mit "Heartbreak Century" in der Arena vorbei - vor 42 Minuten

NÜRNBERG - Ein Wiedersehen mit Sunrise Avenue gab es in der Nürnberger Arena, die - wie die meisten Riesenhallen auf der laufenden "Heartbreak Century"-Tour – schon seit Wochen ausverkauft war.

Samu Haber brachte das Publikum schnell zum kollektiven Mitklatschen. © Günter Distler



Samu Haber brachte das Publikum schnell zum kollektiven Mitklatschen. Foto: Günter Distler



Überhaupt surfen die fünf Softrocker aus Finnland nach wie vor auf einer turmhohen Erfolgswelle. Im Rampenlicht steht an diesem Abend wie gehabt Samu Haber. Leitmedium Fernsehen macht’s möglich: Der Sänger und Gitarrist, der seit 2013 als Coach in der beliebten Castingshow "The Voice of Germany" mitmischt, braucht in der Arena nur mal eben mit seinen Fingern betont unaufdringlich den Rhythmus auf das Holz seiner Gitarre zu klopfen, um die Halle zum kollektiven Mitklatschen zu bewegen.

Im Mittelpunkt der Show steht das neue fünfte Studioalbum "Heartbreak Century", das in dieser Nacht fast komplett gespielt wird. Bei Bombensound und mit opulenter (wenngleich reichlich ideenarmer) LED-Show fressen die Fans in Franken ihren Helden in dieser Nacht aus der Hand, feiern die neuen Nummern und freuen sich über Sunrise Ave-Hits wie "Lifesaver", "Fairytale Gone Bad" und "Hollywood Hills".

Bilderstrecke zum Thema "Heartbreak Century": Sunrise Avenue softrocken die Nürnberger Arena Seit Jahren surfen die fünf Softrocker aus Finnland auf einer Erfolgswelle, nun schauten Sunrise Avenue mit ihrer aktuellen "Heartbreak Century"-Tour in Nürnberg vorbei und brachten die ausverkaufte Arena zum Kochen.



Stefan Gnad