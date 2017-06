Super-Sonne-Sonntag: Nürnberger zieht es in die Stadt

NÜRNBERG - Kaiserwetter zum Wochenausklang: Am Sonntag zog es viele Nürnberger nach draußen. Dank zahlreicher Veranstaltungen war in der Stadt am letzten Tag der Pfingstferien einiges geboten. Impressionen aus der Innenstadt.

Bilderstrecke zum Thema Sommer, Trommeln und mehr: Nürnberger genießen letzten Ferientag Auch wenn es anders aussah: Nein, die Geschäfte hatten am Sonntag wie immer geschlossen. Trotzdem tummelte sich in der Nürnberger Innenstadt ein buntes Publikum, zahlreiche Veranstaltungen lockten die Menschen ins Freie.