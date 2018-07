Superstar-Alarm: Pharrell Williams isst Sushi in Nürnberg

Musiker ist wegen einer Sneaker-Kollaboration in Franken zu Gast - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Erstmal gemütlich Sushi-Essen, anschließend ein Erinnerungsfoto mit dem Kokoro-Team, zwischendurch ging es zu einem Promo-Termin nach Herzogenaurach: US-Musiker Pharrell Williams machte am Mittwoch Franken unsicher. Wir haben ihn in der Nürnberger Altstadt getroffen.

Schon zum dritten Mal war der Superstar Pharrell Williams im Kokoro in Nürnberg. Die Angestellten sind selbst große Fans und trugen am Mittwoch alle Sneaker aus seiner Kollektion. © Kokoro Nürnberg



Schon zum dritten Mal war der Superstar Pharrell Williams im Kokoro in Nürnberg. Die Angestellten sind selbst große Fans und trugen am Mittwoch alle Sneaker aus seiner Kollektion. Foto: Kokoro Nürnberg



Schwupps, und schon ist der Superstar wieder weg: Die Augen beim Team des Sushi-Restaurants "Kokoro" in der Nürnberger Altstadt leuchten trotzdem noch Minuten später, während sie das Erinnerungsfoto mit dem Weltstar Pharrell Williams (45) in den Händen halten. Am Mittwoch servierten sie dem US-Sänger das Mittagessen. Für die Angestellten ging damit ein kleiner Traum in Erfüllung. "Viele von uns sind wahnsinnige Pharrell Williams-Fans. Wir haben alle Schuhe aus seiner Kollektion bei Adidas, die haben wir extra heute für ihn angezogen", verrät eine Mitarbeiterin.

Nicht zum ersten Mal im Kokoro

Für Pharrell war es nicht der erste Aufenthalt im "Kokoro". Bereits am Montag aß der Sänger, dem mit dem Song "Happy" 2013 der Durchbruch gelungen war, in dem Lokal. Williams ist aktuell wegen seiner Zusammenarbeit mit dem Sportartikelhersteller Adidas in der Region. Im Kokoro speiste er zum ersten Mal schon vor circa drei Jahren. Sein Management hat sich das gemerkt und deswegen erneut bei dem Sushi-Laden angefragt, ob sie dem Weltstar fernab der Öffentlichkeit die japanische Köstlichkeit servieren könnten.

Kaum hatte er das Kokoro verlassen, war er auch schon im Bus verschwunden: Die Angestellten des Kokoro schützten ihren prominenten Gast erfolgreich vor der Öffentlichkeit. © Marina Hochholzner



Kaum hatte er das Kokoro verlassen, war er auch schon im Bus verschwunden: Die Angestellten des Kokoro schützten ihren prominenten Gast erfolgreich vor der Öffentlichkeit. Foto: Marina Hochholzner



Dafür wurden einige Sicherheitsvorkehrungen getroffen: Zwei Busse mit getönten Scheiben holten den Sänger direkt am Lokal ab, für einen schnellen, unbemerkten Abgang öffneten die Mitarbeiter des Kokoro extra eine Seitentür. Als Sichtschutz bauten sie zwei Zierpflanzen an den Türpfosten auf.

So schnell Pharrell Williams nach dem Mittagessen auch verschwand: Die Zeit für ein Foto mit den Mitarbeitern nahm er sich trotzdem. Mit dabei waren außerdem ein Bodyguard, seine Managerin und seine Frau. "Das sind sehr nette Leute, vor allem seine Frau ist super lustig und nett", schwärmt das Kokoro-Team.

Bereits im April versetzte US-Popstar Selena Gomez ihre Fans in Nürnberg in den Ausnahmezustand, als auch sie wegen ihrer Zusammenarbeit mit einem Sportartikelhersteller - allerdings mit Puma - in der Region war.

Bilderstrecke zum Thema Bilder: Hier spaziert Popstar Selena Gomez durch Nürnberg Kein Mensch auf dem Planeten hat mehr Instagram-Fans als Selena Gomez: Die Popsängerin und Schauspielerin ist mehr als dick im Geschäft - umso größer die Überraschung, als die On-Off-Freundin von Justin Bieber am Montag plötzlich durch Nürnberg spazierte.