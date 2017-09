"Supertalent": Nürnberger Paar tanzt sich eine Runde weiter

NÜRNBERG - Eine super Show lieferten zwei junge Nürnberger ab: Christian Müller undSarah Philips nehmen an der RTL-Casting-Sendung "Das Supertalent" teil und überzeugten am Samstagabend die Jury mit ihrer akrobatischen Tanznummer.

Sarah Philips und Christian Müller tanzen seit langem erfolgreich Garde bei der Knoblauchsländer Karnevalsgesellschaft Buchnesia. Nun haben sie auch bei der RTL-TV-Show abgeräumt. © MG RTL D/Stefan Gregorowius



"Eine elegante Performance, super", lobte Juror Bruce Darnell die beiden Franken danach. Und auch Dieter Bohlenwar von den beiden begeistert: "Ihr wart unheimlich synchron. Fantastisch! Das hat mir unheimlich gut gefallen", urteilte der gerne als "Pop-Titan" bezeichnete Sänger. Und auch von Jurorin Nazan Eckesgab es ein "Ja" für die beiden. Damit haben sie es eine Runde weiter geschafft.

Tanzerprobt sind die beiden Nürnberger schon lange. Zehn Jahre lang haben sie zusammen in der Faschingsgarde der Buchnesia getanzt und sämtliche Titel abgeräumt. Fünfmal wurden sie Deutscher Meister in unterschiedlichen Alterskategorien. Der Auftritt im Fernsehen sei aufregend gewesen, erzählte Christian Müller: "Die Kameras überall, das ganze Drumherum, das war schon überwältigend", meinte der 19-Jährige. Mal schauen, wie weit er und seine 18-jährige Tanzpartnerin es in der Sendung noch schaffen.

