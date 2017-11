Tafeln und Whiteboards: Ein Blick in Nürnbergs Schulen

NÜRNBERG - Die gute alte Tafel hat nach wie vor ihren Platz im Klassenzimmer - ebenso wie eben auch moderne Whiteboards, Dokumentenkameras oder Multitouch Displays. Wir haben in Nürnbergs Schulen und der Firma Degen, welche nach wie vor die herkömmliche Tafel produziert, vorbeigeschaut.

Die Digitalisierung hat auch in Nürnbergs Klassenzimmern, wie hier an der Adolf-Reichwein-Schule, Einklang gefunden. Ausgedient hat die klassische Tafel aber noch nicht. © Roland Fengler



Alt und gut — das ist die grüne Tafel. Der Nürnberger Betrieb Degen im Norden der Stadt verdient damit immer noch Geld. Das Geschäft läuft. 65 Mitarbeiter und zehn Millionen Euro Jahresumsatz, vor knapp zwei Jahrzehnten hatte der einstige Berufsschullehrer Kurt Degen gerade mal drei Beschäftigte. Als Mann aus der Praxis wusste und weiß er, worauf es im Klassenzimmer ankommt.

Übrigens ist die Tafelfarbe Grün hauptsächlich in Deutschland verbreitet: "Die Farbe soll besonders beruhigend wirken", meint Sohn Sebastian Degen, der mit seinem Bruder und dem Vater das Geschäft leitet. In Tschechien setzt man auf Blau, in der Schweiz ist Anthrazit beliebt. Firma Degen liefert europaweit, gefragt sind immer mehr Hightech-Produkte. Das Unternehmen im Nürnberger Norden hat interaktive Tafeln, Multitouch-Screens, Dokumentenkameras, Whiteboards und Projektoren im Lager.

Die Kreide-Zeit ist an der Michael-Ende-Schule in St. Leonhard Geschichte: Statt der grünen Tafel steht in jedem Klassenzimmer ein weißes, interaktives Whiteboard, das mit Folienstiften beschrieben werden und mit magnetischen Plättchen bestückt werden kann. Dank Dokumentenkamera und Rechner können per Beamer zudem Aufgaben oder Buchseiten auf die Hightech-Tafel geworfen werden. Lehrerin Laura Auffermann ist davon überzeugt: "Die Kinder haben Spaß am Lernen und sind sehr motiviert."

Technik mit Tücken

Doch mitunter streikt die Technik. Auch Lehrer Jonathan Schäfer hat immer wieder damit zu kämpfen: "Es geht immer etwas kaputt." Der 29-Jährige nimmt es positiv: "Die Kinder kriegen mit, dass auch wir Lernende sind: Und es macht ihnen Spaß zu überlegen, wo der Fehler liegt."

Uwe Wende, Geschäftsführer der Firma wende.aktiv aus Eckenthal bei Nürnberg, stattet Schulen mit modernen Arbeitsgeräten aus. Das elektronische Info-Board "Galneoscreen" ist einfach zu bedienen. Der riesige Flachbildschirm seiner Firma hängt zum Beispiel im Klassenzimmer der Adof-Reichwein-Schule. Jugendliche können Präsentationen — und nicht nur Power Point — am Bildschirm machen, auch Informationen aus dem Internet sind bei "Galneoscreen" abrufbar.

Ein Auslaufmodell ist der Overheadprojektor, der eine bedruckte oder beschrieben Folie auf eine Bildwand wirft. Die Dokumentenkamera ist quasi die Weiterentwicklung: Das Gerät ist etwa an der Geschwister-Scholl-Realschule in Muggenhof in den Lehrräumen im Einsatz. Im Musikzimmer arbeitet der Lehrer Christoph Utz gerne damit: Unter die Kamera legt er eine Buchseite, per Beamer wird das Bild an die Wand projiziert. "Ich bin damit total flexibel", sagt der 37-Jährige. Per Beamer kann er mittels WLAN und Tablet für den Musikunterricht Youtube-Filme von Orchestern oder auch Dateien vom Schul-PC zeigen. "Kinderleicht zu bedienen", sagt der Musik- und Mathelehrer.

