Tag der offenen Loks im Nürnberger DB Museum

Lokomotivfreunde blicken hinter die Kulissen der Bahn-Oldtimer - vor 59 Minuten

NÜRNBERG - Das DB Museum in Nürnberg lud am Sonntag zum Tag der offenen Loks ein. Dabei durften technikbegeisterte Besucher zum ersten Mal in die Führerstände ausgewählter Lokomotiven blicken. Interessante Details über die Bahn-Karossen gab es natürlich dazu.

Bilderstrecke zum Thema Blick ins Führerhaus: Tag der offenen Loks im DB Museum Ein Festtag für alle Lokomotivfreunde: Erstmals hat das DB Museum am Sonntag einen Tag der offenen Loks veranstaltet. Dabei durften sechs Gruppen à zehn Besucher die Führerstände ausgewählter Lokomotiven unter die Lupen nehmen.



Dass Heizer ein kräfteraubender Beruf war, erfuhren die Gäste in der Schnellzugdampflokomotive 05 001, die mit einer Spitzengeschwindigkeit von 200,4 Kilometer pro Stunde 1936 einen Weltrekord aufgestellt hat. Wie eng es für alle Beteiligten zuging, wurde in der bayerischen Elektrolokomotive EP 5, liebevoll auch Jumbo genannt, deutlich, die 1925 Fahrt aufnahm. Und dass die Bahn nicht nur heute in direkter Konkurrenz zu Flugzeugen und Autos steht, wurde im "Fliegenden Hamburger" deutlich, der ab dem Jahr 1933 die 287 Kilometer von Berlin nach Hamburg in 138 Minuten bewältigte.

Johannes Handl Lokalredaktion E-Mail