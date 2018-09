"Tag des offenen Weines" am Samstag in Nürnberg

Auch "Vinophiler Spaziergang" durch die Stadt wird angeboten - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Wein entdecken, Schwellenangst abbauen: Erstmals findet in Nürnberg der "Tag des offenen Weines" statt, den das Deutsche Weininstitut ausruft.

Der "Vinophile Spaziergang" durch die Stadt beginnt um 14 Uhr im Restaurant "Etzerdla", Weinmarkt 16. © Eduard Weigert



Zum siebten Mal finden dann in mehreren deutschen Städten Verkostungen in ausgewählten Weinhandlungen oder Restaurants statt. Entweder schaut man einfach ab 14 Uhr vorbei, zahlt fünf Euro und probiert sich durch drei deutsche Weine, oder die Weinentdecker schließen sich einer geführten Tour an.

Der "Vinophile Spaziergang" durch die Stadt mit Wein-Expertin Josephine Siegert beginnt um 14 Uhr im Restaurant "Etzerdla", Weinmarkt 16. Bitte pünktlich sein! Es gibt nur 18 Plätze. Nächster Stopp ist um 14.50 Uhr der "Dürrer Hase", Untere Schmiedgasse 5. Um 15.50 Uhr trinken alle drei Gläschen im "In Vino Veritas", Krelingstraße 44, bevor man um 16.50 Uhr in der "Pinot Weinhandlung", Bucher Straße 70, zu Gast ist. Um 17.30 Uhr endet die Tour in "Pickls Weinladen & Bar", Kirchenweg 43. Getreu dem "Hop-on-hop-off-Prinzip" können sich die Weinentdecker jederzeit spontan anschließen oder verabschieden.

Aber es sind auch weitere "Weinorte" mit Programm geöffnet: Das "Steichele", Knorrstraße 8, lädt zu "Drei Silvaner: Große Gewächse aus Franken im Wein-Luftschutz-Bunker". Im "Daily Soap & Candle Light", Äußere Laufer Gasse 32, stehen Frankenweine bereit. Dritter im Bunde ist das "Casa del Vino", Rollnerstraße 114.

Mehr Informationen unter: www.weinentdecker-werden.de

