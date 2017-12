Tankstellenräuber in Nürnberger Innenstadt gefasst

Polizei verhaftet 23-jährigen Mann – Drei Überfälle in Nürnberg und Fürth - vor 32 Minuten

NÜRNBERG - Die Nürnberger Polizei hat den gesuchten Tankstellenräuber, der für drei Überfälle auf Tankstellen in Nürnberg und Fürth verantwortlich ist, in der vergangenen Woche festgenommen.

Im November hatte der dringend Tatverdächtige drei Tankstellen überfallen. Am 18. November bedrohte er die Angestellten der Tankstelle in der Wodanstraße in Nürnberg und forderte Bargeld.

Nur einen Tag später, am 19. November kurz nach 20 Uhr, überfiel er die Tankstelle in der Adlerstraße in der Nürnberger Innenstadt mit einem Messer und erbeutete ebenfalls Bargeld. Zuvor soll er bereits in einer Tankstelle in der Herrnstraße in Fürth aktiv gewesen sein.

Der Polizei gelang es durch einen kuriosen Zwischenfall, den Mann festzunehmen. Bei einem Familienstreit in der Nürnberger Innenstadt wurde der 23-Jährige von den Beamten wiedererkannt und verhaftet.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen fanden die Polizisten in der Wohnung die entsprechende Tatkleidung und das Messer, das aller Voraussicht nach bei dem Überfall verwendet wurde. Die weitere Sachbearbeitung übernahm das Fachkommissariat der Kripo Nürnberg. Letztlich stellte die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth Antrag auf Erlass eines Haftbefehls, der auch durch einen Ermittlungsrichter erlassen wurde.

Der Beschuldigte äußert sich derzeit nicht zu den ihm zur Last gelegten Straftaten. Er scheint nach aktueller Kenntnislage nicht frei von psychischen Störungen zu sein. Die Ermittlungen der Kripo Nürnberg dauern noch an.

vah