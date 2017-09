Tankstellenüberfall in Nürnberg: Täter auf der Flucht

Täter bedrohte Angestellten in der Südstadt mit Schusswaffe - Hubschrauber im Einsatz - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am Sonntagabend richtete ein unbekannter Mann eine Schusswaffe auf den Angestellten einer Esso-Tankstelle in der Nürnberger Südstadt und forderte Bargeld. Er flüchtete mit einer derzeit unbekannten Summe und wird jetzt von der Polizei gesucht.

Die Nürnberger Südtstadt wurde am Sonntagabend Schauplatz eines bewaffneten Überfalls: Laut Polizei betrat ein Unbekannter gegen 21.50 Uhr eine Esso-Tankstelle in der Trierer Straße und hielt sich dort eine Zeit lang auf. Schließlich ging er an den Tresen, bedrohte den Angestellten mit einer Schusswaffe und forderte Bargeld.

Seine Beute verstaute der Mann in einem hellen Stoffbeutel und flüchtete. Noch in der Nacht wurde mit einem Großaufgebot nach dem Täter gefahndet, wobei auch Polizeihubschrauber im Einsatz waren. Allerdings blieben die Beamten erfolglos.

Der Täter kann folgendermaßen beschrieben werden: Er war circa 1,85 Meter groß und relativ schlank. Zur Tatzeit trug er einen grauen Pullover, eine Jeanshose und ein schwarzes Käppi. Nach Angaben des Überfallenen sprach der Mann mit osteuropäischem Akzent.

Der Angestellte der Esso-Tankstelle blieb bei dem Überfall unverletzt, allerdings warnt die Polizei vor dem Flüchtigen, da man davon ausgehen kann, dass der Täter immer noch eine Schusswaffe bei sich trägt.

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333.

