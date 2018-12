Tannen-Trend: Der Bio-Weihnachtsbaum wird immer beliebter

Plantagen kommen ohne durch Pestizide hochgepäppeltes Tannengrün aus - vor 56 Minuten

NÜRNBERG - O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie giftig sind deine Blätter? Herbizide, Insektizide und Fungizide, Weihnachtsbäume sind schön, aber schlecht für die Umwelt. Dabei hat, wer bio will, die freie Wahl.

Ab in den Trichter und dann ins Netz: Die Nachfrage nach Bio-Weihnachtsbäumen nimmt zu. © Foto: Karlheinz Daut

Die Nachfrage steigt, sagt Christian Schadinger und freut sich. Die Kundschaft wolle kein mit Pestiziden hochgepäppeltes Tannengrün. Chemie im Wohnzimmer sei unerwünscht, so der Chef der kommunalen Noris-Inklusion, die zertifizierte Bio-Bäume aus dem Spessart verkauft. Das gelte übrigens auch für seine Familie, die mit zu den Stammkunden des Großreuther Betriebes gehört, in dem viele Menschen mit Behinderung arbeiten.

Immerhin leben die Schadingers fast vier Wochen lang mit ihrer geschmückten Bio-Tanne zusammen. Sie können’s nämlich nicht erwarten, bereits 14 Tage vor dem Heiligen Abend wird das Prachtstück im Wohnzimmer aufgestellt. Das Fest feiern die vier "mit einem guten Baum und einem guten Gewissen". Klar seien Baumarkt-Tannen etwas billiger, gibt der Geschäftsführer zu. "Trotzdem ist alles bis zum 22. Dezember immer restlos ausverkauft."

Sie sind so etwas wie die Kollegen des Christkindes: Mit ihrem Team sorgen Dieter Rippel und Wilhelm Beßler dafür, dass hunderttausende Menschen rechtzeitig einen geschmückten Baum im Wohnzimmer stehen haben. Spätestens ab November sind sie im Dauerstress. Wie funktioniert das?

Manchem hat der bundesweite Weihnachtsbaum-Test des Bundes für Umwelt- und Naturschutz (BUND) schon im letzten Jahr die Stimmung verhagelt. Von 17 untersuchten Bäumen waren 13 zum Teil mehrfach belastet; viele würden mit einem regelrechten Pestizidcocktail behandelt, lautete die Diagnose, zum Schaden von Natur und Grundwasser. Gültige Grenzwerte für Zierpflanzen gibt es, anders als bei Obst und Gemüse, bislang freilich nicht.

Trotzdem ist längst nicht alles erlaubt. Bei dem BUND-Test flog 2017 auch jener Betrieb aus der Main-Region bei Würzburg auf, in dessen Zuchtbäumen das seit 15 Jahren EU-weit verbotene Pflanzenschutzmittel E 605 entdeckt wurde. Die dortige Staatsanwaltschaft ermittelt inzwischen wegen des Verdachts auf Bodenverunreinigung, es gab eine Razzia vor Ort. Das Ergebnis steht noch aus.

Es geht auch anders. Zum Beispiel auf der Bio-Plantage bei Großhabersdorf, wo Schafe das Grünzeug zwischen den Bäumchen ganz natürlich wegfressen. Ralf Straußberger hat sich dort gerade genau angesehen, wie Weihnachtsbäume ohne synthetische Pestizide, Kunstdünger, Wachstumshormone, das sogenannte Totalherbizid Glyphosat oder Konservierungsstoffe heranwachsen. Der Nürnberger ist Jagd- und Waldreferent beim Bund Naturschutz in Bayern, er registriert ebenfalls deutlich mehr Nachfrage nach giftfreiem Grün, das die Artenvielfalt schont. Der Verband gibt einen eigenen Bio-Einkaufsführer für Weihnachtsbäume heraus. Auch einige Baumärkte haben inzwischen eine Bio-Nische für Weihnachtsbäume.

