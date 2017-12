Tanz, Show und eine Prise Hollywood beim Ball der Unternehmer in Nürnberg

Auch eine Dancefloor-Legende aus den 90ern schaute in alter Heimat vorbei - vor 21 Minuten

NÜRNBERG - Er ist mittlerweile mit einer der beliebtesten Bälle der Region: Der Ball der Unternehmer, organisiert von Andreas und Simon Röscke. Am Samstag ging das Nürnberger Tanzevent in die siebte Runde.

Tony Dawson Harrison mit Ehefrau und Sängerin Shirin (links) und Elke Eschenbacher. © Michael Matejka



Tony Dawson Harrison mit Ehefrau und Sängerin Shirin (links) und Elke Eschenbacher. Foto: Michael Matejka



640 Gäste strömten zum Glaspalast der Mercedes-Niederlassung. Bevor es ans Tanzen ging, wurde auf dem roten Teppich für die Fotografen posiert. "Der Ball ist eine Farbe, die in Nürnberger Gesellschaftsleben nicht fehlen darf", lobte etwa der CSU-Bundestagsabgeordnete Michael Frieser das Event. Modern und entspannt sei der Ball.

Unter den Gästen war auch eine Dancefloor-Legende aus den 90er Jahren: Tony Dawson-Harrison, besser bekannt als "Captain Hollywood" (More&More), kam mit Ehefrau und Sängerin Shirin zum Ball. "Tolle Atmosphäre! ", meinte der Sänger gut gelaunt. Walzer und Co. sind nicht so sein Ding. "Wir sind eher Freestyle-Tänzer", meinte er. Heute lebt der Musiker in Florida, einst wohnte er aber in der Noris. "Ein Besuch in meiner alten Heimat!", freute er sich.

Bilderstrecke zum Thema Ball der Unternehmer: Tanzen, Show und Dinner im Glaspalast Die Unternehmerszene der Region liebt ihn, und auch das ein oder andere fachfremde Gesicht war am Samstag auf dem Ball der Unternehmer im Nürnberger Glaspalast der Mercedes-Niederlassung zu sehen, zu dem Andreas und Simon Röscke mittlerweile zum siebten Mal luden. Zwischen den Tanzrunden wurde den Gästen an den weiß eingedeckten Tischen ein Vier-Gänge-Menü serviert.



Zwischen den Tanzrunden wurde den Gästen an den weiß eingedeckten Tischen ein Vier-Gänge-Menü serviert. Im Showprogramm brachte unter anderem ein Duo aus der Show "Supertalent" zu Michael-Jackson-Beats die Stimmung zum Kochen.

Nächstes Jahr wird de Ball allerdings nicht mehr im gläsernen Autohaus stattfinden, kündigte Veranstalter Simon Röschke an. Der Grund seien Baumaßnahmen bei Mercedes.

Der nächste Veranstaltungsort sei schon klar, öffentlich machen wollen es die Veranstalter aber erst, wenn alles in trockenen Tüchern ist. "Wenn es klappt, wird es bombastisch. Der Ort wird wieder sehr ungewöhnlich sein", sagte Röschke.

Anette Röckl