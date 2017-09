Tanzpaar aus Nürnberg tritt bei RTL-Show "Supertalent" auf

NÜRNBERG - Ein junges Tanzpaar aus Nürnberg will Deutschlands "Supertalent" werden. Öffentliche Auftritte sind die beiden Franken schon gewohnt.

Routine ist bei den zwei Franken vorhanden: Gemeinsam wurde das Paar fünfmal Deutscher Meister. © MG RTL D/Stefan Gregorowius



In der Samstagabendshow "Das Supertalent", die kürzlich in die elfte Staffel gestartet ist, sind zwei Nürnberger mit von der Partie: Der 19-jährige Christian Müller und die 18-jährige Sarah Philips. In zwei Minuten wollen sie die Juroren Dieter Bohlen, Bruce Darnell und Nazan Eckes beeindrucken. Mit einer Tanznummer, die in Richtung Sportakrobatik geht. Routiniert sind die beiden auf dem Parkett schon lange. Zehn Jahre lang haben sie in der Faschingsgarde der Buchnesia getanzt und dort viele Titel gewonnen. Insgesamt wurden sie gemeinsam fünfmal Deutscher Meister - in unterschiedlichen Alterskategorien. Jetzt wollen sie in der TV-Show punkten.

Schon öfter hatte RTL bei ihnen angefragt, eine durchaus übliche Herangehensweise des Senders, der immer mal wieder potenzielle Kandidaten abklappert. Zu viel um die Ohren hätten sie bisher immer gehabt, sagt Christian Müller. "Jetzt nach dem Abi hatten wir aber eh nicht so viel zu tun", sagt er. Spontan entschlossen sie sich, bei der Sendung mitzumachen. Und schafften es nach dem offenen Casting in München tatsächlich gleich in die Show, die diesen Samstag ausgestrahlt wird.

"Man will halt nicht blöd rüberkommen"

Bühnenerprobt ist das Tanzduo aus Franken zwar, der Fernsehauftritt, der im August aufgezeichnet wurde, sei aber schon aufregend gewesen: "Man hat schon Angst, dass Dieter Bohlen etwas Komisches sagt. Man will halt nicht blöd rüberkommen", sagt Müller. Eine Woche haben sich die beiden, die nur auf dem Tanzparkett ein Paar sind, auf die Show vorbereitet.

In puncto Fernsehen haben sie schon etwas Erfahrung, waren bereits zweimal bei der "Fastnacht in Franken" zu sehen. Das RTL–Format sei aber schon anders getaktet, erzählt der 19-Jährige: "Die Kameras überall, das ganze Drumherum, das war überwältigend." Bei der Faschingsgarde haben beide die Tanzschuhe nun der beruflichen Zukunft wegen an den Nagel gehängt: Christian Müller beginnt ein duales BWL-Studium, Tanzpartnerin Sarah zieht zum Physikstudium nach Regensburg.

Wie die Jury ihren Auftritt bewertet und ob sie es eine Runde weiter schaffen, wird sich am Samstagabend um 20.15 Uhr bei RTL zeigen.

