Über 100 Einsatzkräfte und 24 Fahrzeuge: Ein Großaufgebot kämpft am Dienstagnachmittag gegen Flammen in der Nürnberger Müllverbrennungsanlage. Rauch stand über dem Stadtteil St. Leonhard. Die Hintergründe sind unklar, die Löscharbeiten werden aber noch bis Tief in die Nacht hinein andauern.

Was für ein Erfolg für den SV Schwaig: Mit dem 3:1-Sieg im Relegationsspiel über den TSV Eibelstadt II machten die Volleyball-Damen den Aufstieg aus der Landesliga in die Bayernliga perfekt. Eine Premiere, denn noch nie zuvor spielte ein Damen-Team aus Schwaig in einer so hohen Spielklasse.