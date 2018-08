Taschentücher statt Scheine: Seniorin trickst Betrüger aus

Unbekannte verlangten von Rentnerin aus der Nürnberger Südstadt Bargeld - vor 35 Minuten

NÜRNBERG - Am Mittwoch haben Betrüger versucht, eine Seniorin mit der Polizei-Masche übers Ohr zu hauen. Die 85-Jährige, die in Gibitzenhof lebt, durchschaute das Manöver und drehte den Spieß einfach um.

Gegen 21.30 Uhr rief am Mittwochabend ein unbekannter Mann bei der 85-Jährigen in der Karlsruher Straße an. Er gab sich als Polizeibeamter aus, fragte die 85-Jährige nach ihren Vermögensverhältnissen und forderte sie dazu auf, ihr Bargeld in einer Plastiktüte aus dem Fenster zu werfen. Zur Begründung behauptete der Mann, Einbrecherbanden seien unterwegs, vor denen die Seniorin ihr Erspartes sichern müsse. Die Frau erkannte die Masche und legte in die Plastiktüte Taschentücher statt Bargeld.

Die Täter entdeckten den "Betrug" und gingen die 85-Jährige erneut am Telefon an. Daraufhin wandte sie sich an die richtige Polizei. Deren Fahndungsmaßnahmen blieben jedoch erfolglos. Die Ermittlungen hat die auf solche Betrüger spezialisierte Ermittlungskommission "Eko 110" übernommen. Die Beamten raten dazu, bei solchen Anrufen misstrauisch zu sein und Unbekannten niemals Bargeld zu übergeben oder gar Geld aus dem Fenster zu werfen. Die 85-Jährige habe genau richtig reagiert: Im Zweifel sollten Betroffene umgehend die Polizei kontaktieren.

Mögliche Zeugen des Vorfalls in der Zeugen Karlsruher Straße werden gebeten, sich unter der 21123333 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

tig