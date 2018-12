Tauchgang in Nürnbergs Pegnitz: So marode ist das Ufer

Mauern bröcklen, Pfähle sind marode - am Fluss ist allerhand zu tun - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Bröckelnde Sandsteinmauern, marode Holzpfähle: Die Befestigungen am Pegnitzufer sind in die Jahre gekommen. Ein Taucherteam filmt nun die Schäden unter Wasser, um zu sehen, ob nur nachgebessert werden muss – oder ob komplett saniert wird.

Es sind spektakuläre Bilder, wenn die Taucher in die Pegnitz hinabsteigen. © Michael Matejka



Es sind spektakuläre Bilder, wenn die Taucher in die Pegnitz hinabsteigen. Foto: Michael Matejka



Mit Unterwasserkamera und Lampe ausgestattet taucht Raphael Feike in die Pegnitz ab. Vier Grad Celsius kalt ist das Wasser, für den professionellen Taucher Feike kein Problem. Er geht täglich unter: Die Firma aus Pfaffenhofen, für die er arbeitet, ist auf Unterwasserarbeiten spezialisiert. Dazu zählen manchmal auf Filmaufnahmen. Also flimmern kurz nach Raphael Feike Tauchgang Bilder der Sandsteinbefestigungen am Pegnitzufer rund um die Liebeslinsel über einen Monitor in einem auf dem Trödelmarkt geparkten Transporter.

Matthias Moll wirft einen ersten Blick auf die Aufnahmen. "Hier ist die Sandsteinmauer noch in Ordnung", sagt der Mitarbeiter des Wasserwirtschaftsamts. Das Amt hat Firma engagiert, um das Ufer im Bereich des Trödelmarkts und der Liebesinsel zu untersuchen.

Immer wieder wird nachgebessert

Die Befestigungen dort stammen aus den 1950er bis 1970er Jahren, wie Matthias Moll anhand von Schwarz-Weiß-Aufnahmen zeigt. Die Uferbefestigungen in die Jahre gekommen, gerade an der Wasserkante, wo Sandsteinmauern und Holzbefestigungen „trocken, nass, trocken, nass“ sind, sagt Matthias Moll. Dadurch fault das Holz, der Sandstein wird mürbe.

Immer wieder hat das Wasserwirtschaftsamt deshalb nachgebessert, einzelne Sandsteine entfernen und ersetzen lassen. Nun aber wollen sich Moll und Gunther Haas vom Amt einen Gesamteindruck verschaffen. Welche Maßnahmen die staatliche Behörde ergreift, kann Haas nicht sagen. Zuerst müssen die Unterwasservideos ausgewertet werden, dann folgt ein Sanierungskonzept.

"Mit Holz haben wir dasselbe Problem wieder"

Das soll auch die Frage beantworten, ob nur nachgebessert oder großflächig saniert werden muss. Denn es geht nicht nur um den Zustand der Holz- und Sandsteinbefestigungen hier, sondern auch an anderen Stellen der Pegnitz, von der Wöhrder Wiese bis zum Kettensteg. Und um die Frage, welches Material das richtige ist. "Die Optik muss natürlich die gleiche bleiben", weiß Gunther Haas. Entweder werden die maroden Holzpfähle also wieder durch Holz ersetzt – oder aber durch Beton in Holzoptik. "Mit Holz haben wir dasselbe Problem nach einiger Zeit wieder — aber andere Varianten sind dafür teurer".

Ohnehin wird die Sanierung sehr aufwendig, sagen die Mitarbeiter des Wasserwirtschaftsamts. Zum einen sei das Flussufer aufgrund der dichten Bebauung, inzwischen auch auf dem Augustinerhof, mit großem Gerät schwer zu erreichen. Außerdem müsse die aktuell 1,50 Meter tiefe Pegnitz weitestgehend abgelassen und zuvor abgefischt werden. Und: Die Sanierung würde nicht im Sommer stattfinden, „denn dann fängt der Matsch, der vom Fluss übrig bleibt, an zu stinken“, erklärt Gunther Haas.

Der Flussmeister wartet jetzt auf die Bilder, die er dank der Arbeit von Raphael Feik schon bald begutachten kann. Zwei Tage taucht der Mann aus Landsberg im Lech in die kalte Pegnitz ab und arbeitet sich anhand eines Rasters voran. Später wärmt er sich mit einem Glühwein am Christkindlesmarkt auf - vor allem die Hände.

Timo Schickler Lokalredaktion Nürnberg E-Mail