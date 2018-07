Tausende strömen zum Sommerfest in Nürnbergs Tiergarten

Vogelhäuser und mehr: Die Kinder konnten allerlei Basteln und Erleben - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ein Tier aus dem Zoo mitnehmen? Das geht — beim Sommer-Kinderfest im Tiergarten. Von dort haben die jungen Besucher auf Stein gemalte Maikäfer oder Schmetterlinge aus Pfeifenreinigern mit nach Hause genommen. Nur die selbst gebastelten Vogelhäuser blieben am Schmausenbuck.

Die Kinder konnten sich ihre eigenen Marienkäfer aus Steinen gestalten. © Michael Matejka



Bei denen piept’s wohl: 620 Vogelhäuser hängen im Nürnberger Tiergarten. Joana Albrecht und Mama Rebecca basteln gerade Nummer 621 — oder vielleicht sogar schon das 700., so viele Holzhäuschen mit einem Loch an der Front türmen sich in einem Anhänger direkt neben der Bastelstation.

Sehr zur Freude von Tiergarten-Mitarbeiter Thorsten Krist. Der kann die Vogelhäuser gut gebrauchen. Nämlich dann, wenn er zusammen mit anderen Tierpflegern einmal im Jahr im Spätsommer jedes der 620 Häuschen kontrolliert. Er weiß: "Zwei Drittel werden auch genutzt", manche sind deshalb abgenutzt und müssen ersetzt. An anderen Stellen auf dem Tiergartengelände ist in den Holzbauten so viel los, "dass wir womöglich noch weitere aufhängen".Also drehen Joana und ihre Mutter fleißig die letzten Schrauben fest, beseres ist". Dass sie ihr Werk nicht mit nach Hause nehmen darf, ist für die Sechsjährige halb so wild; sie zückt einen aus Pfeifenreinigern und Perlen gebastelten Schmetterling. Ihr Lieblingstier? Natürlich nicht, "das sind Pferde", sagt Joana.

Zahlreiche Besucher

Sie ist mit ihrer Mutter öfter im Zoo, heute aber extra für das Sommer-Kinderfest, mit etlichen Stationen für die zahlreichen jungen Besucher. Wer hoch hinaus will, kraxelt mit den Naturfreunden aus Nürnberg eine sechs Meter hohe Kletterwand hoch. Wer seine Sinne testen will, greift bei der Station des Hauptzollamts in eine Box und errät, welches artengeschützte Tier sich darin verbirgt.Vor allem aber wird gebastelt. Auch Lena Schwarzbrunn nimmt heute ein Tier mit nach Hause. Keinen Schmetterling, sondern einen Marienkäfer, den sie mit Hilfe von Ute Döbel von den Tiergartenfreunden auf einen Stein gemalt halt — und als zweites ein Monster mit drei Augen. Für den Verein der Tiergartenfreunde ist das Sommerfest ideal, um noch ein wenig bebel. Bei Lena muss sie aber kaum werben: Die Sechsjährige und ihre Eltern sind schon dabei.

Theo, zwei Jahre, hat zusammen mit seinem Papa Simon eine Vogelfutterbox gebaut. Mit einer Milchtüte, zwei Schaschlikstangen, einem Cuttermesser — und unter der Anleitung von Nadine Lang, die im Zoo zur Tierpflegerin ausgebildet wird. Sie hat sich ihren Beitrag zum Sommerfest selbst ausgedacht, mit wenigen Handgriffen ist die Futterstelle gebaut.

Theos Ergebnis soll in Omas Garten hängen. Anders als Joana darf er seine Vogelfutterstelle mit nach Hause nehmen. Joana kommt dafür wieder, um ihr Vogelhäuschen anzuschauen. Wo sie das am liebsten aufhängen würde? "Bei den Pferden." Na klar.

