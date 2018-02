Team aus Unterfranken ist fränkischer Quizmeister

NÜRNBERG - Es war brechend voll im "Gutmann am Dutzendteich": Kult-Quizmaster Kevin Dardis hatte zu den Dritten Fränkischen Quizmeisterschaften wieder alle Teams aus Nürnberg und der Region zusammengetrommelt, die im Jahr 2017 mindestens einen Rateabend für sich entscheiden konnten.

Quizmaster Kevin Dardis lud zum Wettbewerb am im "Gutmann" am Dutzenteich. Foto: Roland Fengler



40 Mannschaften mit bis zu fünf Spielern folgten der Einladung und mussten unter anderem beanworten, welche zwei Grand-Slam-Turniere Tennis-Legende John McEnroe gewinnen konnte (US Open und Wimbledon, in Melbourne und Paris triumphierte er nie) oder unter welchem römischen Kaiser Jesus wirkte (Tiberius).

Diese letztgenannte Frage fand Dardis im Nachhinein etwas zu leicht, insgesamt aber machte er es den Teams mit seinen 48 Fragen aus acht Wissensgebieten (neben Sport und Geschichte zum Beispiel auch Kunst/Literatur, Musik oder Erdkunde) sicherlich nicht einfach.

Viele der Schlaumeier, die sich im Quiz-Alltag gut schlagen und 2017 daher auch zum Beispiel im Nürnberger Irish-Castle-Pub oder in der Fürther Kofferfabrik gewinnen konnten, waren beim Finale der Besten chancenlos. Selbst das "Quizkombinat Ratefüchse Rathenow", immerhin Sieger der Quizmeisterschaften von 2017, musste sich diesmal mit Rang elf bescheiden. "Los Dilletantos", 2016 ganz oben auf dem Treppchen, hatte sich gar nicht erst für den Abend im "Gutmann" qualifizieren können.

Und so ging der Wanderpokal für das Gewinnerteam nach Unterfranken. Die Spieler von "At Swim Two Birds", Seriensieger aus der Würzburger Kneipe "Irish Pixie", setzten sich mit 38 Punkten hauchdünn vor "Brain Drain" (37) aus Fürth und dem Nürnberger Team "Fabulous Four" (35) durch.

Ein Preisgeld gab es nicht, aber "Big-Kev" Dardis spendierte den neuen Champions die Zeche. Und ohnehin war an diesem Abend das Erlebnis doch wichtiger als das Ergebnis.

Marco Puschner