Technische Probleme: Flugzeug muss am Airport umkehren

Pilot einer Passagiermaschine hatte nach dem Start Probleme mit dem Fahrwerk gemeldet - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Weil der Pilot einer Lufthansa-Passagiermaschine ein technisches Problem gemeldet hat, sind am Mittwochmorgen dutzende Einsatzfahrzeuge von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst zum Airport ausgerückt.

Kurz nach dem Start musste das Flugzeug zum Albrecht-Dürer-Airport zurückkehren, da die Crew einen geplatzten Reifen vermutete. Der Flug LH145 war um 8.55 Uhr gestartet, um gen Frankfurt zu fliegen. 71 Gäste und vier Crewmitglieder waren an Bord des brasilianischen Flugzeugs.

Plötzlich zeigte ein Sensor im Cockpit eine Störung an. Ein Reifen soll geplatzt sein. Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass es technische Porbleme mit dem Fahrwerk gab, der Pilot entschied deshalb nach kurzer Zeit in der Luft auf Nummer sicher zu gehen - und wieder umzudrehen.

Gegen 9.30 Uhr war der Flieger schließlich wieder auf Nürnberger Grund. So erklärt es ein Sprecher der Lufthansa Group auf Nachfrage. "Sowas muss man immer ernst nehmen."

Keine Notlandung

Eine Luftnotlage sei nicht ausgerufen worden, betont er. Das geschieht nur dann, wenn ernsthafte Gefahr droht, sodass das betroffene Flugzeug schnellstmöglich landen kann. Deshalb habe es sich auch nicht um eine Notlandung gehandelt, sondern "nur" um eine Ausweichlandung.

Ein Großaufgebot an Rettungskräften rückte dennoch zunächst an - eine Standardprozedur. Die Fluggäste hätten ruhig in dieser außergewöhnlichen Lage reagiert, vermutet der Sprecher, dem darüber keine Angaben vorliegen. Wäre es anders gewesen, hätte es sich sonst schnell in den sozialen Netzwerken verbreitet, meint er.

Die Passagiere werden nun per Bus und Bahn nach Frankfurt gebracht. Der Verdacht, dass ein Reifen geplatzt sei, konnte indes nicht bestätigt werden. Wahrscheinlich war eine technische Störung schuld, dass der Sensor anschlug. Das Flugzeug wird zunächst in Nürnberg geparkt, bis Techniker aus München herausgefunden haben, wo der Defekt liegt.

