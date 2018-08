Gerald Goldhorn arbeitet seit 18 Jahren als Verkehrsüberwacher am Flughafen Nürnberg. Sein mobiles Büro ist ein gelber VW-Bus mit schwarzem Schachbrett-Muster über den Rädern. Meldet ein Pilot auf dem Rollfeld, dass ein Vogel ins Triebwerk geraten ist, fährt Goldhorn mit Bus hin und sammelt die Überreste des toten Tieres ein. Auch den Zaun rund ums Rollfeld hat er im Blick.

Wenn Promis in die Noris kommen, dann gehören diese beiden Hotels zu den Top-Adressen: Im Sheraton Hotel und im Le Méridien versucht das Personal, den VIPs den Aufenthalt so luxuriös wie nur möglich zu gestalten. Wir durften einen Blick in die Suiten werfen und das Hotel erkunden.