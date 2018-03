Teuer: Nürnbergs Rettungsdienste klagen über Einsatzflut

Zunehmende Hilflosigkeit bei Alltagsproblemen könnte schuld sein - vor 18 Minuten

NÜRNBERG - Die Kosten für den Rettungsdienst explodieren. Diese bundesweite Entwicklung schlägt sich auch in der Region nieder. Seit 2012 ist die Zahl der Rettungseinsätze in Nürnberg um 22 Prozent gestiegen – auch weil das Anspruchsdenken der Bürger immer mehr zunimmt.

Alltag beim Rettungsdienst: Ein Mitarbeiter des Roten Kreuzes behandelt einen Patienten, sein Kollege gibt Daten zum Gesundheitszustand der Person in ein Erfassungsgerät ein. Auch in Nürnberg sind die Einsatzzahlen in den vergangenen Jahren extrem gestiegen. © Foto: Andreas Gebert, dpa



Alltag beim Rettungsdienst: Ein Mitarbeiter des Roten Kreuzes behandelt einen Patienten, sein Kollege gibt Daten zum Gesundheitszustand der Person in ein Erfassungsgerät ein. Auch in Nürnberg sind die Einsatzzahlen in den vergangenen Jahren extrem gestiegen. Foto: Foto: Andreas Gebert, dpa



Gerade in den vergangenen Jahren sind die Einsatzzahlen extrem gestiegen, sagt Marc Gistrichovsky, der Leiter der Integrierten Leitstelle (ILS) am Hafen. Von dort werden Feuerwehr- und Rettungsdiensteinsätze im Städtedreieck Nürnberg/Fürth/Erlangen sowie in den drei korrespondierenden Landkreisen gesteuert. In Nürnberg verzeichnete die ILS zwischen 2012 und 2017 die besagte Steigerung um 22 Prozent auf 79 641 Einsätze. Im gesamten ILS-Gebiet waren es im selben Zeitraum 154 579 Einsätze – ein Plus von 14 Prozent.

Die Gründe sind vielfältig. Das Anspruchsdenken vieler Bürger scheint aber eine Hauptursache für die Steigerung zu sein. Immer wieder schildern Anrufer den Leitstellen-Disponenten massive Symptome. Vor Ort stellen die Rettungsdienstkräfte dann nicht selten fest, dass es sich "eher um eine Bagatelle handelt", sagt ILS-Chef Gistrichovsky. Das Problem: Bei bestimmten Schlüsselbegriffen, die auf (lebens-)gefährliche Erkrankungen hindeuten, müssen die Disponenten zwingend einen Rettungsdienst- oder Notarzt-Einsatz auslösen.

Unnötige Einsätze und Behandlungen

Ob in jedem einzelnen Fall, der sich als Bagatelle entpuppt, absichtlich dramatisierte Angaben gemacht wurden, muss dahingestellt bleiben. Offenkundig ist aber die Parallele zum immer stärkeren Patientenansturm auf die Krankenhaus-Notaufnahmen. Auch dort pochen immer mehr Bürger auf Behandlung von Wehwehchen, die ein Fall für den Hausarzt oder nachts und an Wochenenden die Sache des ärztlichen Notdienstes sind.

Eine zweite Gruppe von Patienten löst unnötige Rettungsdienst-Einsätze als "Opfer" von "Dr. Google" aus. Wer etwa die mögliche Ursache von Bauchschmerzen im Internet zu recherchieren versucht, findet so ziemlich alles, von Blähungen nach einem allzu üppigen Essen bis zu möglichen Herzinfarkt-Symptomen. Und vor einem (scheinbar) drohenden Herzinfarkt hat natürlich jeder Angst.

Nicht zuletzt nimmt auch die Hilflosigkeit bei Alltagsproblemen deutlich zu, beobachtet der Leiter der Integrierten Leitstelle. Dass ein Kind gerne einmal leichtes Fieber von 38,5 Grad Celsius hat, "ist eigentlich normal". Eine Reihe von Müttern bringt das offenbar so aus der Fassung, dass sie den Rettungsdienst alarmieren. Aber es gibt auch eher traurig stimmende Situationen, etwa wenn der Rettungsdienst zu einer hilflosen Seniorin gerufen wird und sich herausstellt, dass die alte Dame einfach nicht mehr alleine leben kann. Die Leitstelle hat keinen Zugriff auf Sozialdienste oder Pflegeeinrichtungen, sagt Gistrichovsky, und kann die Seniorin nur in ein Krankenhaus bringen.

Mehrkosten in Millionenhöhe

Die Kostensteigerung, die hinter diesen Entwicklungen steht, ist enorm. 635 Euro rechnet die Zentrale Abrechnungsstelle für den Rettungsdienst Bayern (Zast) pauschal für jeden Rettungsdienst-Einsatz mit dem jeweiligen Kostenträger ab. Das bedeutete: Die Steigerung der Einsätze um 22 Prozent in Nürnberg zwischen 2012 und 2017 führte zu Mehrkosten von knapp 9,12 Millionen Euro im Jahr 2017 im Vergleich zu 2012. Bezogen auf das gesamte Leitstellengebiet lag die Kostensteigerung bei gut zwölf Millionen Euro.

Bundesweit betrachtet, rückten im vergangenen Jahr die Rettungsfahrzeuge zu rund 5,2 Millionen Notfall-einsätzen aus. Dafür wurden den Krankenkassen Kosten von rund 2,1 Milliarden Euro in Rechnung gestellt.

Die künftige Bundesregierung wird das System möglicherweise auf den Prüfstand stellen. Nach einem Bericht der Welt am Sonntag kündigte die gesundheitspolitische Sprecherin der CDU, Karin Maag, an, dass die Notfallversorgung in der laufenden Legislaturperiode neu strukturiert werden solle.

Tilmann Grewe