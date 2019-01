Teures Regenbecken: Kostenexplosion für die Stadt Nürnberg

Investition für Projekt liegt bereits 115 Prozent über erster Schätzung - vor 49 Minuten

NÜRNBERG - Ein neues Regenrückhaltebecken kommt die Stadt Nürnberg teuer zu stehen. Die Kosten für den geplanten Bau im Hafen werden sich gegenüber ersten Berechnungen mehr als verdoppeln. Bekommt das am Ende auch der Gebührenzahler noch zu spüren?

Das Regenrückhaltebecken, das im Nürnberger Hafen entsteht, wird mehr als doppelt so teuer wie ursprünglich geplant. (Symbolbild) © Markus Hack



Das Regenrückhaltebecken, das im Nürnberger Hafen entsteht, wird mehr als doppelt so teuer wie ursprünglich geplant. (Symbolbild) Foto: Markus Hack



Der städtische Abwasserbetrieb (Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg, kurz Sun) erklärt, dass im Hafengebiet ein Rückhaltebecken für 5000 Kubikmeter notwendig ist. Sonst kann die Kanalisation bei Starkregen die Wassermassen nicht mehr fassen.

Einen ersten Beschluss darüber haben die Stadträte im zuständigen Ausschuss bereits Mitte 2016 gefasst. Damals ist Sun in ersten Schätzungen von 6,3 Millionen Euro ausgegangen. Keine zwei Jahre später, im März 2018, hatte sich die angenommene Summe bereits fast auf 12,2 Millionen Euro verdoppelt.

Jetzt ist ein weiterer Nachschlag notwendig: Am heutigen Dienstag sollen die Stadträte im Ausschuss einer Erhöhung der Kosten auf 13,5 Millionen Euro zustimmen. Das sind 7,2 Millionen Euro über der ersten Annahme. Sun-Werkleiter Peter Pluschke, zugleich Umweltreferent der Stadt Nürnberg, führt eine ganze Reihe von Gründen an, weshalb die Kosten so explodiert sind.

Nürnbergs Umweltreferent Peter Pluschke. © Stefan Hippel



Nürnbergs Umweltreferent Peter Pluschke. Foto: Stefan Hippel



Abgesehen davon, dass die erste Summe noch sehr grob geschätzt war: An erster Stelle nennt er die Steigerungen der Baukosten. Pluschke gibt eine - optimistische - Preissteigerungsrate von mindestens zehn Prozent an. Fast alle Bauträger kämpfen seit einiger Zeit mit der Entwicklung in der Branche. "Vor allem im Tiefbau", so der Referent. In "direkter Abhängigkeit zu den Bausummen" stiegen "annähernd proportional" auch die Honorare für die externen Ingenieure. Nach einer genaueren Erkundung des Bodens hat sich auch herausgestellt, dass das Bauwerk (Pluschke: "Es liegt im Überschwemmungsgebiet") nicht nur aufwendiger angelegt werden, sondern auch im Boden noch speziell mit "Mikropfählen" gegen Auftrieb verankert werden müsse. Hinzu kommt, dass auch Teile des Bodens noch wegen Vorbelastungen ausgetauscht werden müssen. "Das ist nichts Schlimmes", versichert Peter Pluschke, liege aber über den Grenzwerten.

Der Umweltreferent versichert, dass die höhere Investition nicht zulasten der Gebührenzahler gehe. "Der wird davon nichts merken", so der Umweltreferent. Die Summe gehe in der Bilanz von Sun auf. "Im Gegenteil: Wir denken derzeit über eine Senkung der Gebühren nach", betont er, ohne schon Details zu verraten.

"Die Preisentwicklung bei dem Projekt ist natürlich nicht erfreulich", sagt der Referent. Ein alternativer Standort kommt für Sun wegen der Größe, aber auch wegen der Einbindung in das Kanalnetz allerdings nicht infrage. Ganz ausschließen will er eine weitere Steigerung nicht. Doch Pluschke erläutert, dass die Zahlen noch einmal mehrfach berechnet wurden und wohl sehr präzise seien.

Andreas Franke Leiter der Lokalredaktion E-Mail