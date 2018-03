"The Lunchbox" lädt zum koreanischen Schlemmen ein

Immer donnerstags in "The Lunchbox" - vor 18 Minuten

NÜRNBERG - Eigentlich ist "The Lunchbox" ja ein familienfreundliches Lokal, in dem man es tagsüber sehr gut mit seinen Kindern aushalten kann. Ganz nebenbei tischt Inhaberin Laurie Matschoss aber immer wieder Leckereien aus ihrer Heimat auf.

Laurie Matschoss kocht donnerstags und samstags immer koreanisch in ihrer "Lunchbox" am Westfriedhof. "Bibim-bapa" heißt die Bowl in der Mitte, die aus mariniertem Fleisch und allerlei Gemüse gefüllt ist. © Giulia Iannicelli



Laurie Matschoss kocht donnerstags und samstags immer koreanisch in ihrer "Lunchbox" am Westfriedhof. "Bibim-bapa" heißt die Bowl in der Mitte, die aus mariniertem Fleisch und allerlei Gemüse gefüllt ist. Foto: Giulia Iannicelli



Sehr zur Freude ihrer Gäste. Jetzt gibt es unter dem Namen "The Notorious Pig" immer am Donnerstag und Freitag Abend in "The Lunchbox" koreanische Küche. Und zwar vom Feinsten!

Manch einer kennt die Koreanerin bereits aus dem "Parks", wo sie vor zwei Jahren unter dem Motto "SsamSsam" kochte. "In Süd-Korea", sagt Laurie, "kommen die Gerichte auf den Tisch und jeder isst und probiert, was er will." Genauso funktioniert "The Notorious Pig". Der Name will übrigens an den großen Rapper "The Notorious B.I.G" erinnern, auch einige der Gerichte hat Laurie in Anlehnung an seine Songs (um)benannt.

Wir starten mit "I love it when you call me bibim-bapa", einer Bowl, die es auch vegan gibt. Unsere aber ist eine Mischung aus mariniertem Schweinefleisch, eingelegtem Gemüse, wie Rettich und Gurke, Reis, Karotten, Chinakohl und einem Spiegelei (12,50 Euro), die so schön angerichtet ist, dass man gar nicht umrühren will. Und um so glücklicher ist man, wenn man den ersten Löffel oder das erste Stäbchen voll probiert. Scharf und süß, sauer und salzig, knackig und sämig – ein Genuss.

"Bulgogi" nennt sich das koreanische Festtagsgericht, das Laurie Matschoss mit dünn geschnittenem und in Sojasoße, Zucker und Gewürzen süßlich mariniertem Schweinefleisch zubereitet sowie Glasnudeln und Klebreis herrlich würzig zubereitet ("piggie smalls"/9,90 Euro).

"Mo honey, mo problems", ein in Honig und selbst gemachter Chilisoße mariniertes Fleischgericht kommt feurig daher (9,90 Euro). Dazu gibt es eingelegten Rettich und Reis. Ein weiterer Höhepunkt sind die "Baby Back Ribs" (10,90 Euro): süß-scharf marinierte und etwa zwölf Stunden im Ofen gegarte Rippchen, von denen das Fleisch so zart fällt, dass wir vor Wonne nur noch aufstöhnen. "Chumokbap", was so viel wie "Faust-Reis" heißt, und kleine Reisbällchen sind, und Kimchi essen wir dazu. Neben einigen koreanischen Tees stehen noch Bier, je ein Weiß-, Rotwein und ein Rose auf der Karte. Und wer doch noch einen Nachtisch braucht, dem legt Laurie mit einem Lächeln einen Donut auf den Teller oder ein selbstgemachtes Eis zwischen zwei Cookies. Unbedingt reservieren. Wir kommen wieder.

Mehr Informationen über "The Lunchbox" in unserer Rubrik Essen und Trinken!

Katja Jäkel Redaktion Genuss & Leben/Aufgetischt E-Mail