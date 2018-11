Thema Brandschutz: So viel zahlen Nürnbergs Einrichtungen

Hohe Sicherheit hat auch einen hohen Preis für die Betreiber - vor 35 Minuten

NÜRNBERG - Seit die Fassadenverkleidungen an fünf Hochhäusern in Neuselsbrunn hastig entfernt werden mussten, sorgt die Frage, wie weit Brandschutz gehen soll, für heiße Diskussionen. Altenheime und Kliniken investieren trotzdem viel Geld und Mühe, um das Leben von Bewohnern und Patienten zu schützen.

Einfache Rauchmelder wie dieser sind seit Anfang des Jahres in allen Wohnungen Pflicht. In Seniorenheimen dagegen sind nicht immer flächendeckend Sensoren installiert. © Foto: Roland Weihrauch/dpa



Einfache Rauchmelder wie dieser sind seit Anfang des Jahres in allen Wohnungen Pflicht. In Seniorenheimen dagegen sind nicht immer flächendeckend Sensoren installiert. Foto: Foto: Roland Weihrauch/dpa



Ein orangefarbener Föhn, der aussieht wie eine Laserwaffe aus einem Kinofilm, eine beinahe antik anmutende Herdplatte, viele ramponierte Verlängerungskabel und Steckdosen und obendrauf ein Reiseradio, das im Vergleich zum Rest des Haufens noch okay aussieht, aber seine besten Tage ebenfalls hinter sich hat. Wer das schräge Sammelsurium in Karl Essers Büro im August-Meier-Heim sieht, dürfte sich wundern, wieso er es nicht längst weggeworfen hat.

Doch was für andere unansehnlicher Elektroschrott ist, ist für den Brandschutzbeauftragten von NürnbergStift (NüSt) wichtiges Anschauungsmaterial - und alles andere als harmlos. Die Gerätschaften, die Esser Heimbewohnern abgenommen hat, sind im wahrsten Sinne des Wortes: brandgefährlich. Auch der 60er-Jahre-Föhn, der noch funktionstüchtig scheint. "Kein Prüfzeichen darauf, nicht mal das Herstellungsland ist erkennbar", so erklärt Esser, warum er ihn aus dem Verkehr ziehen musste.

Für den Besitzer mag das ärgerlich sein, doch beim Thema Sicherheit überlässt der 56-Jährige nichts dem Zufall. Schließlich trägt er als Brandschutzbeauftragter Verantwortung für mehr als 750 Bewohner und rund 520 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den fünf NüSt-Einrichtungen. Ein Vollzeitjob, wie sich schnell zeigt: Er muss eine Brandschutzordnung erstellen, deren Einhaltung er überwacht, und er kümmert sich um die Ausbildung von Brandhelfern, die im Ernstfall wissen, was zu tun ist.

Bilderstrecke zum Thema Top Ten: Das sind die größten Wohnanlagen Nürnbergs Nürnberg ist zwar nicht Manhattan, in der Frankenmetropole ragen dennoch einige markante Hochhäuser in den Himmel. Einige Wohnanlagen beherben sogar um die 500 Menschen. Welche das sind, lesen Sie in unserer Bildergalerie.



Schließlich handelt es sich bei Pflegeheimen rechtlich wie auch bei Konzertsälen oder Einkaufszentren um Sonderbauten, die sich - wie Feuerwehr-Pressesprecher Thomas Schertel erläutert - in einem wesentlichen Punkt von Wohnhäusern unterscheiden: "Die Feuerwehr kann im Ernstfall nicht jede einzelne Person herausholen". Heißt: Die Menschen müssen frühzeitig alarmiert werden und sich über entsprechende Fluchtwege selbst in Sicherheit bringen. Weil Heimbewohner oder Krankenhauspatienten dies oft nicht können, fällt diese Aufgabe dem Personal zu, das entsprechend geschult werden muss.

Fehlverhalten schleift sich ein

Und das nicht nach dem Motto "Einmal getan und abgehakt", sondern fortlaufend. "Brandschutz muss man leben", sagt Karl Esser im Brustton der Überzeugung. Selbst dann, wenn man sich damit unbeliebt macht: "Man muss den Mitarbeitern immer auf die Füße treten." Eine zugestellte Brandschutztür, falsch gelagertes brennbares Material oder ähnliche Unachtsamkeiten können Leben kosten. Und Fehlverhalten, so Esser, schleife sich leider schnell ein, wenn man nicht permanent gegensteuere.

"Den Arbeitgeber kostet man zudem viel Geld", ergänzt er. Auf seine Initiative hin investiert NüSt über 300 000 Euro im Elisabeth-Bach-Haus des Sebastianspitals sowie am Platnersberg. Damit werden die Brandmeldeanlagen in beiden Häusern auf die höchste Sicherheitsstufe gebracht, die eine flächendeckende Rauchüberwachung aller Räume ermöglicht. Bei älteren Bestandsbauten, die zum Teil lediglich über Feueralarmknöpfe verfügen, keine Selbstverständlichkeit.

Eine freiwillige Maßnahme, die sich nicht jeder Betreiber leisten will oder kann. Bei den regelmäßigen Feuerbeschauen, bei denen die Feuerwehr vor Ort unter anderem auch prüft, ob die Brandmeldeanlagen betriebsbereit sind, hat Schertel festgestellt, dass die meisten Heimbetreiber sich eher am gesetzlich Notwendigen orientieren. Man brauche aber auch "nicht überall pauschal maximale Technik reinzupacken", sagt Thomas Schertel. Wichtiger sei es, ein mit der Feuerwehr abgestimmtes Gesamtkonzept für den Brandschutz zu haben und einen sinnvollen Einsatz der richtigen Geräte.

Nicht zuletzt, um die Zahl der Fehlalarme niedrig zu halten. Die haben laut Schertel nämlich einen Großteil der insgesamt 68 Brandeinsätze in Nürnberger Altenheimen ausgelöst, zu denen die Feuerwehr in den vergangenen zwölf Monaten ausrücken musste. Einsätze wegen auf dem Herd vergessener Töpfe mit Essen oder vor sich hin kokelnden Laubs in einem Lichtschacht zählt Schertel übrigens nicht dazu. "Dann hat die Brandmeldeanlage ihre Arbeit ja getan und uns rechtzeitig alarmiert". Und damit vielleicht einen größeren Brand wie im Juli verhindert, als in einem Heim in der Altstadt acht Personen schwer verletzt wurden.

Kosten verdoppelt

Während niemand den Sinn der insgesamt 56 Brandmeldeanlagen in Nürnberger Altenheimen bestreiten würde, können vor allem bauliche Vorgaben ein Alptraum für Betreiber sein: Wenn es an die Substanz geht, wird es oft richtig teuer, da bei Umbauten oder Sanierungen auch Gebäude mit Bestandsschutz auf den neuesten Stand gebracht werden müssen. Beim August-Meier-Heim, das unter Denkmalschutz steht, erklärt Klaus Esser, habe man deshalb von einer Kernsanierung absehen müssen und plant nun einen Neubau: "Die Anforderungen an den Brandschutz hätten die Kosten der Sanierung mehr als verdoppelt."

Auch das Klinikum Nord kann ein Lied davon singen: Bei der 43 Millionen Euro teuren Sanierung des Y-Baus etwa musste 2007 nicht nur neueste Brandschutztechnik installiert, sondern auch ein zusätzliches Treppenhaus angebaut werden. Wie viele Millionen über die vergangenen Jahre in die teils denkmalgeschützte Bausubstanz gesteckt wurden, kann Klinikumssprecher Bernd Siegler jedoch nicht beziffern, da die Brandschutzmaßnahmen nahezu immer zusammen mit anderen Arbeiten umgesetzt worden seien.

Vor teuren Überraschungen wie in Neuselsbrunn ist man nur mit neuwertigen Immobilien sicher. So geht es zum Beispiel Edeltraud Rager, Leiterin der BRK-Senioreneinrichtungen in Nürnberg: Ihre drei Immobilien - Baujahr 1988 aufwärts - sind verhältnismäßig jung. Trotzdem habe man auch hier in den vergangenen Jahren immer wieder modernisiert und werde auch künftig technische Neuerungen sofort umsetzen, betont sie. Denn: "Es ist der größte Alptraum für jede Einrichtungsleitung, nachts einen Anruf zu bekommen, dass es brennt."

VOLKAN ALTUNORDU E-Mail