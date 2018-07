Tiergarten: Erlanger Rettungstaucher üben mit Delfinen

NÜRNBERG - Sie sprechen von einer "Tauchübung der besonderen Art": Experten der Erlanger Feuerwehr durften vergangene Woche in die Nürnberger Delfinlagune - und schwammen dort mit den Tieren. Sinn der Übung war eine ganz praktische Aufgabe.

Die Taucher stiegen in das tiefblaue Wasser der Delfinlagune ab. © Stadt Erlangen



Normalerweise müssen sie in das trübe Gewässer des Main-Donau-Kanals, in die eiskalte Regnitz oder in die Seen Frankens: Mindestens zehn Übungseinheiten müssen die Taucher der Erlanger Feuerwehr Jahr für Jahr absolvieren. Nur so können die Retter auf den Ernstfall unter Wasser vorbereitet sein.

Vorbereitung ist alles, auch für die Taucher der Erlanger Feuerwehr. © Stadt Erlangen



Jetzt hatten die Experten der Feuerwehr die Möglichkeit, an einer ganz anderen Örtlichkeit zu trainieren - im Nürnberger Tiergarten. Mehrere Taucher stiegen in die Lagune hinab, schwammen dort mit den Delfinen und Robben. Anfangs sei es für die Kollegen sehr ungewohnt gewesen, sagen die Verantwortlichen der Erlanger Feuerwehr. "Doch die Situation normalisierte sich mit der Zeit, auch die Delfine und Robben bauten ihre anfängliche Scheu ab." Die Tiere seien immer interessierter geworden.

Doch die Taucher hatten unter Wasser auch eine ganz praktische Aufgabe: Sie mussten die Einrichtungen und Scheiben im Inneren des Beckens reinigen. Das habe der Tiergarten als Bedingung für eine Erlaubnis genannt.

"Es war neben der umfangreichen Übungsmöglichkeit eine tolle Erfahrung", teilt die Erlanger Feuerwehr mit. "Hinter die Kulissen des Tiergartens zu blicken und mit den Delfinen und Robben in einem Bassin zu tauchen", das sei einmalig gewesen.

