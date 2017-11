Tiergarten-Experte: So läuft die Vaquita-Rettungsaktion

NÜRNBERG - Die Rettungsaktion für die Vaquita-Schweinswale vor der mexikanischen Küste ist ohne Erfolg abgeschlossen. Ziel war, alle Exemplare der vom Aussterben bedrohten Art einzufangen und zu züchten. Lorenzo von Fersen vom Tiergarten Nürnberg, der sich finanziell beteiligt hat, hält es für keinen Reinfall.

Dem kleinsten Schweinswal der Welt, dem Vaquita, droht die Ausrottung. Deshalb sollten die vom Aussterben bedrohten Tiere eingefangen werden - doch die Rettungsaktion lief nicht wie geplant. © Omar Vidal/WWF/dpa



Fünf Millionen Dollar wurden investiert, ein internationales Team aus 80 Wissenschaftlern und Seeleuten war in der mexikanischen Bucht von Kalifornien im Einsatz. Die Bilanz: Von ursprünglich gebenden Vaquitas wurde lediglich ein Jungtier gefangen und wieder freigelassen, ein zweiter starb beim Fang. Die Aktion war doch ein totaler Schlag ins Wasser.

Lorenzo von Fersen: Ich sehe es nicht so. Natürlich wurden unsere Erwartungen nicht erfüllt. Aber das akustische Monitoring und das Abfischen der Geisternetze vor der Küste Mexikos geht weiter. Diese bis zu 600 Meter langen Netze sind ein wichtiger Grund, warum die Vaquita-Population derart eingebrochen ist. Die Säugetiere verheddern sich darin und gehen elend zugrunde. Wenn immer mehr Geisternetze in ihrem Lebensraum, dem Golf von Kalifornien, beseitigt werden, ist das positiv. Fakt ist, dass diese Tierart kurz vor dem Aussterben steht. Die groß angelegte Rettungsaktion war die einzige Option.

Lorenzo von Fersen vom Tiergarten Nürnberg. © Mark Johnston



Für fünf Millionen Euro eine teure Option. Was bleibt an Erkenntnissen?

von Fersen: Das Geld ist ja nicht weg. Es wurden ein Tier-Krankenhaus gebaut, Sea Pens (Wasserkäfige, in denen die Säuger zur Untersuchung kurz gehalten werden, (die Red.) und Schiffe angeschafft, die auch jetzt im Einsatz sind. Die Zahl der Hydrophone, mit denen man die Geräusche der Schweinswale aufnimmt und somit ortet, wurde auf 110 Stück erhöht. Sie lauschen nun in einem Gebiet von 3000 Quadratkilometern — vermehrt in Randgebieten, die bisher noch nicht im Fokus waren.

Fand die Aktion nicht zum falschen Zeitpunkt statt? Kaum hatte sie begonnen, musste sie für mehrere Tage wieder eingestellt werden, weil Stürme tobten. Hätte man nicht in einer ruhigeren Jahreszeit starten sollen?

von Fersen: Es war das letzte Zeitfenster vor März/April 2018. Bis Mitte November ist dort normalerweise halbwegs stabiles Wetter. Diesmal war es leider nicht so, das kann man nicht vorhersehen. Es ging nicht nur um die Stürme, meterhohe Wellen waren genauso abträglich. Für die Rettungsaktion braucht man ein ruhiges Meer, glatt wie ein Ölteppich. Nur dann kann man die Finne beim Auftauchen des Säugetieres gut erkennen.

Warum wurde das gefangene Jungtier wieder frei gelassen?

von Fersen: Es kam nicht zur Ruhe, war total nervös. Seine Atemfrequenz blieb sehr hoch. Derartige Situationen hatte man im Vorfeld durchgespielt und in Protokollen festgehalten. Dort war auch festgelegt, dass man in einem solchen Fall den Schweinswal wieder frei lässt. So hat man es dann auf dem Boot gemacht.

Vaquita starb bei Fangversuch

Der zweite Vaquita starb während der Fangaktion? Aus Stress?

von Fersen: Die Autopsie liegt uns noch nicht vor, ich weiß es also nicht. Sicher ist nur, dass es sich um ein älteres Weibchen gehandelt hat. Es fehlten ihm drei Zähne und die restlichen Zähne waren ziemlich abgenutzt: ein Hinweis für höheres Alter.

Wie soll es weitergehen mit der Rettungsaktion?

von Fersen: Wenn die Ergebnisse der Autopsie vorliegen, beraten die Teilnehmer, ob sie die Aktion überhaupt wieder aufnehmen. Sie brauchen jetzt erst einmal Zeit, um den Schock zu verdauen. Denn es gab auch viele kritische Stimmen zur Fangaktion. Die Beteiligten wollen nun die Vorgänge in aller Ruhe analysieren.

Tiergarten, Verein Yaqu Pacha und der Verein der Tiergartenfreunde haben 70.000 Euro in das Projekt gesteckt. Für nichts?

von Fersen: Nein, die Aktion hat die Aufmerksamkeit für die extrem gefährdeten und äußerst seltenen Vaquitas gesteigert. Auch die Bevölkerung ist sensibilisiert und die mexikanische Regierung steht stark hinter der Rettung der seltenen Schweinswale. Von ihr kam auch ein Großteil der Mittel. Die Marine, die in der Bucht von Kalifornien illegale Fischerei aufspürt, ist verstärkt im Einsatz. Die Zeit wird zeigen, ob die Aktion vom November letztlich doch erfolgreich war.

