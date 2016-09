Tiergarten: Junge Hyanzinth-Aras endlich im Gehege

Kostenloser Eintritt für "Einser"-Schüler im Tiergarten - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Tiergarten hat eine neue Attraktion: Der Nachwuchs der Hyanzinth-Aras, eine Papageienart, haben ihr Nest endlich verlassen und können im Nürnberger Zoo bewundert werden. Für Schulkinder gibt es die Chance die knallblauen Papageie kostenslos zu besuchen.

Ganz genau muss man hinsehen, wenn man die Jungvögel erkennen will. © Tiergarten Nürnberg



Ganz genau muss man hinsehen, wenn man die Jungvögel erkennen will. Foto: Tiergarten Nürnberg



Im Gehege erkennt man das junge Papageimännlein und -weiblein an ihrem hellen Streifen auf dem Schnabel. Die Markierung verlieren die Vögel im Alter.

Die aus Brasilien stammenden Vögel ernähren sich unter anderem von Samen und Nüssen. Die Schale der sonst harten Paranüsse, knacken sie mühelos mit ihren kräftigen Schnäbeln. Auch Obst und Gemüse essen sie gerne

Die Hyanzinth-Aras sind gesellige Vögel und treu zudem. In einer monogamen Beziehung bleiben sie bis zum Tod des Partners, ein Leben lang zusammen.

Am liebsten lassen sie sich in Baumhöhlen nieder. In ihren Brutstätten legt das Weibchen zwei bis drei Eier in das Nest. Die werden in der ungefähr dreiwöchigen Brutzeit von der Mutter bewacht, während das Männchen auf Futtersuche geht. Sobald sie schlüpfen, beträgt die Aufzuchtzeit der Jungvögel etwa 90 Tage.

Freier Eintritt für Schulkinder

Schüler, die sich die drei Monate jungen Papageie anschauen möchten, haben eine einmalige die Chance: Der Tiergarten verspricht für alle Schulkinder bis 17 Jahren, die eine "Eins" im Zeugnis (1, sehr gut) vorzeigen können, freien Eintritt am Montag, den 12. September.

myl

Mail an die Redaktion