Tiergartenlinien fahren häufiger zum Schmausenbuck

Saisonstart: Die VAG weitet ihr Angebot ab Karfreitag deutlich aus - vor 45 Minuten

NÜRNBERG - Erfahrungsgemäß machen sich ab dem Osterwochenende wieder mehr Besucher auf den Weg zum Nürnberger Tiergarten. Deshalb verdichtet die VAG ab Karfreitag ihr Fahrtenangebot.

Ab in den Tiergarten: Pünktlich zu Ostern verbessert die VAG die Anreisemöglichkeiten zum Schmausenbuck. Wer hinfährt, kann auch die Giraffen sehen. © Stefan Hippel



Ab in den Tiergarten: Pünktlich zu Ostern verbessert die VAG die Anreisemöglichkeiten zum Schmausenbuck. Wer hinfährt, kann auch die Giraffen sehen. Foto: Stefan Hippel



Der Sonderfahrplan gilt an Sonn- und Feiertagen, von 10 bis 18 Uhr. Dann fahren die Straßenbahnen der Linie 5 (Worzeldorfer Straße – Tiergarten) wieder alle zehn Minuten vom Hauptbahnhof Richtung Tiergarten und nicht mehr im 20-Minuten-Takt wie in den Wintermonaten. Zwischen Frankenstraße und Tiergarten sind außerdem die Busse der Linie 45 (Frankenstraße – Ziegelstein) alle 20 Minuten im Einsatz.

Die Tages-Tickets lohnen sich meist schon, wenn man mehr als zwei Fahrten plant, und bieten insbesondere am Wochenende einen großen Vorteil: Am Samstag gelöst, berechtigen das Tages-Ticket Solo und das Tages-Ticket Plus auch noch am Sonntag zu beliebig vielen Fahrten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln im Geltungsbereich. Das Tages-Ticket Solo macht Einzelpersonen in Nürnberg, Fürth und Stein für 8,10 Euro mobil, das TagesTicket Plus für 12,30 Euro.

Bilderstrecke zum Thema Löwen, Tiger und Delphine: Die Geschichte des Nürnberger Tiergartens Bei seiner Eröffnung 1912 lag das Tiergarten-Areal noch in der Nähe des Dutzendteichs. 883 Tiere 193 verschiedener Arten beherbergte der Tiergarten damals - heute sind es über 3000 Tiere fast 300 unterschiedlicher Arten. Hier gibt's die schönsten Bilder aus über 100 Jahren Zoo-Geschichte!



nn