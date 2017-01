Großeinsatz für die Feuerwehr im Nürnberger Nordwesten: Dort ist im Stadtteil Höfles am Donnerstagnachmittag eine Lagerhalle in Brand geraten. Nach Auskunft eines Polizeisprechers wurde niemand verletzt.

Gegen 22 Uhr rückten die Einsatzkräfte am Mittwochabend im Klinikum Nord an. Der Grund: Eine Matratze war in Brand geraten. Die Patienten wurden in Sicherheit gebracht, der Brand war schnell gelöscht. Es entstand allerdings ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro, eine Person wurde verletzt.