Tierversuche am Nordklinikum: Antrag ist genehmigt

Noch sind jedoch keine Versuchstiere in dem Labor eingetroffen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Regierung von Unterfranken hat den ersten Antrag für einen Tierversuch am Nordklinikum genehmigt. Die Paracelsus Medizinische Privatuniversität (PMU) will dort mit Mäusen und Ratten im Bereich der Diabetesforschung aktiv werden.

Unverzichtbar oder Tierquälerei: Kaum ein Thema polarisiert so sehr wie der Einsatz von Tierversuchen. © Friso Gentsch/dpa



Wie die Aktionsgruppe Tierrechte Bayern mitteilte, ist die Genehmigung Anfang des Jahres erteilt worden. Die Leiterin der Unternehmenskommunikation am Klinikum Nürnberg, Barbara Lay, bestätigte auf Anfrage der Redaktion diese Information. Noch seien keine Tiere in dem für 500.000 Euro eigens gebauten Versuchslabor eingetroffen, folglich hätte die Versuchsreihe auch noch nicht begonnen. Vereinfacht ausgedrückt befasst sich erste Versuch mit der Frage, ob sich Vitamin K2 günstig auf die Gefäßneubildung bei vorhandener Diabetes auswirkt.

Im Jahr 2018: Rund 2,8 Millionen Tiere für Tierversuche verwendet.

Die Aktionsgruppe Tierrechte Bayern kritisiert die Forschungen an Tieren in Nürnberg mit aller Schärfe und plant bereits juristische Schritte sowie weitere Protestaktionen. "Seit über einem Jahr gibt es massiven Gegenwind gegen die Versuchspläne. Über 60.000 Menschen unterzeichneten eine Online-Petition, Hunderte Tierfreunde schlossen sich Kundgebungen, Protestzügen und Flashmobs an", erklärt Simon Fischer, Sprecher und Mitbegründer der Organisation, und fordert mit zahlreichen Mitstreitern - auch aus Politik und Medizin - tierfreie Alternativen. "Wir machen solange mobil, bis diese Tierquälerei am Nordklinikum wieder aufhört!", so Fischer.

kw