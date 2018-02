Tipps fürs Leben im Alter: Die "inviva" startet in Nürnberg

Messe bietet Mitmachaktionen, Unterhaltung und Speed-Dating für Freizeit-Partner

NÜRNBERG - Die "inviva" feiert Jubiläum: Bereits zum zehnten Mal gibt die Messe älteren Menschen Antworten auf wichtige Lebensfragen. Gesundheit erhalten, selbst bestimmen und Zeit sinnvoll gestalten sind drei der Schwerpunkte.

So amüsant die Micky-Maus-Stimme des elektronischen Zwergs mit der roten Fliege auch klingen mag: Für viele Menschen ist eine Horrorvorstellung, im Alter von Robotern gepflegt zu werden. Chancen und Risiken der Digitalisierung sind ein Thema der Messe "inviva", die am 28. Februar und 1. März in Nürnberg stattfindet. © Günter Distler



Ein barrierefreies Bad zeigt, wie Hürden im Sanitäbereich abgebaut werden können. In einer barrierefreie Küche können die Gäste beim Showkochen auf ihren Komfort testen. Auf der Messe "inviva" dürfen Besucher schon jetzt erleben und ausprobieren, wie ihr Zuhause der Zukunft aussehen könnte. Beim Thema "smart home" geht es nicht nur darum, welche Möglichkeiten die Digitalisierung bereithält, um Licht, Rolläden, Fernseher und andere elektrische Geräte automatisch zu bedienen. Experten klären auch über die Risiken auf und erläuern, welche Schritte nötig sind, um den digitalisierten Wohnbereich dauerhaft vor Hackern zu sichern.

Es gibt viele Fragen, die sich Menschen am Ende ihres Berufslebens stellen. Die "inviva" möchte auch bei ihrer inzwischen zehnten Auflage Anregungen geben, wie Menschen ihre Zeit im Alter sinnvoll gestalten können. Im Vordergrund stehen die Themenbereiche Gesundheit und Selbstbestimmung. Zum ersten Mal präsentiert die Sonderschau "Barrierefreiheit" Lösungen und Produkte für mehr Unterstützung und Komfort in den eigenen vier Wänden.

Sicherheit in allen Lebenslagen

Das Thema Sicherheit beschäftigt auch das Seniorenamt und den Stadtseniorenrat. Die verschiedenen Blickwinkel reichen laut Henning Könicke, dem Geschäfsführer der Messegesellschaft AFAG, von der Verkehrssicherheit über die Sicherheit im Internet bis hin zur "inneren Sicherheit", also dem Selbstvertrauen.

Unter dem Motto "Gesundheit erhalten" gibt es Angebote und Informationen rund um Prävention, Fitness, medizinische Vorsorge, alternative Heilmethoden, Rehabilitation und Betreuung, die nicht nur für ältere Menschen selbst, sondern auch für Angehörige von Interesse sind.

Die Frage "Wie werden wir in Zukunft gepflegt?" diskutieren Melanie Huml (CSU), bayerische Staatsministerin für Gesundheit und Pflege, Ulrike Mascher, Präsidentin des Sozialverbands VdK, und Nürnbergs Sozialreferent Reiner Prölß am 1. März von 10.30 bis 11.30 Uhr über die Herausforderungen und Lösungsansetze in der Pflege von Seniorinnen und Senioren.

Ernst und fröhlich

Wie jedes Jahr gehe es bei der "inviva" aber nicht nur um ernste Themen, betont Nürnbergs Sozialreferent Reiner Prölß: "Es muss ja auch Spaß machen, wenn man älter wird und länger gesund alt werden kann." Ob mit Kunst, Kultur, Musik oder Sport: Die "inviva" gibt zahlreiche Vorschläge, wie man seine Zeit sinnvoll und unterhaltsam gestalten kann. Auf der Show- und Aktivbühne gibt es Modenschauen und zahlreiche Aktionen zum Mitmachen - vom Seniorentanz über Stuhlgymnastik hin zu Karate. Das Magazin "sechs+sechzig" veranstaltet am Donnerstag ab 12 Uhr über mehrere Runden ein Speed-Dating für alle, die auf der Suche nach Freizeit-Partnern sind.

Höhepunkte der Messe sind die Auftritte von Maren Kroymann am 28. Februar und Cindy Berger am 1. März. Am ersten Messetag spricht Kroymann, die zwischen 1993 und 1997 mit "Nachtschwester Kroymann" als erste Frau eine eigene Satiresendung im Deutschen Fernsehen hatte, ab 10.30 Uhr darüber, wir man nicht nur im Showgeschäft in Würde altern kann. Ab 16.15 Uhr bietet sie mit ihrer Band und dem Programm "In my sixties" eine Mischung aus Musik und Kabarett. Schlagersängerin Cindy Berger (früher bei Cindy und Bert) sorgt am zweiten Messetag von 15 bis 16 Uhr auf der Show- und Aktivbühne für Stimmung.

Auf der "inviva" sind rund 130 Aussteller vertreten, darunter Kliniken, soziale Einrichtungen, Verbände, Initiativen und Dienstleistungsunternehmen. Wer eine Eintrittskarte für die "inviva" hat, kann mit ihr auch die gleichzeitig stattfindende Messe "Freizeit, Touristik & Garten" besuchen. Dort informieren rund 900 Aussteller in neuen Messehallen rund um Garten, Reise, Caravaning, Outdoor und Sport.

Die "inviva" findet am Mittwoch und Donnerstag, 28. Februar und 1. März, im Messezentrum Nürnberg statt. Weitere Infos gibt's hier.

