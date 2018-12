Tipps: Lasst uns mal wieder gemeinsam spielen

NÜRNBERG - Gerade an den Adventssonntagen ist es schön: Mit der Familie und Freunden zusammensitzen und spielen. Die Redaktion hat fünf Gesellschaftsspiele getestet – von analog bis digital, für kleinere und größere Kinder und Erwachsene.

Lernen und lachen kann man bei „kNOW!“. © Foto: Zoch



Cool, jetzt haben wir ein Google home mini!", ruft die Tochter erfreut, als sie "kNOW!" sieht. Meine Begeisterung hält sich allerdings in Grenzen. Spielen bedeutet für mich, dass wir vor Karten, Würfeln oder einem Brett sitzen. Und dazu braucht man keinen Google-Assistant. Doch das brandneue Wissensspiel von Ravensburger funktioniert auch analog, wovon die Kinder allerdings nichts wissen wollen. Also installieren wir "Google Home Mini", was relativ schnell und problemlos funktioniert.

Einen Moment später fange ich an, "kNOW!" zu mögen: Kein langwieriges Durchlesen einer Anleitung, der Assistent erklärt uns einfach und verständlich die Spielregeln. Und es kann sofort losgehen. Aus vier Bereichen – Wissen, Intuition, Kreativität und Fun – und zwölf Kategorien beantwortet man Fragen. Wir lachen uns in der Kategorie "Summsalabim" schlapp, als der Vater "Ice Ice Baby" von Vanilla Ice nachsummen muss. Sind bei "Let‘s Schätz" erstaunt, wie viele Tage man zu Fuß von Ziegelstein bis Kopenhagen braucht, fragen "Okay Google, wie groß ist Taylor Swift?" und hauen uns in der Kategorie "Schnellerwisser" gegenseitig auf die Finger, besser gesagt auf den mitgelieferten Buzzer, um ein Sprichwort zu vollenden.

Gewonnen hat derjenige, der als Erster wieder das Startfeld auf dem Spielbrett erreicht hat. Ein Spiel, für das man vielleicht seine Abneigung gegen das Internet ablegen muss. Aber das tatsächlich die ganze Familie schwer begeistert hat. Noch ein Pluspunkt: Die Fragen veralten nie. Und man lernt etwas dabei.

"kNOW!", ab zehn Jahren, für drei bis sechs Spieler, Ravensburger, 37,99 Euro, limitierte Ausgabe inklusive Google Home Mini für 49,99 Euro.

Sushi go Party!

Spielen Sie niemals ein neues Spiel, das keiner in der Gruppe kennt. Das kann nur schiefgehen. So ging es uns mit "Sushi go Party!", der Erweiterung des Kartenspiels "Sushi go!". Sieben Leute verstanden nur Bahnhof, als der Achte die Anleitung vorlas. Also gaben wir dem Spiel aus dem Zoch-Verlag in kleiner Runde eine zweite Chance – und schauten uns vorher die Anleitung genau an. Um festzustellen: Ist ja gar nicht so schwer und macht Spaß! "Stellt euch mit Sushi go Party euer eigenes Menü zusammen!" ist die Aufgabe des Kartenspiels, das durch ein Spielbrett ergänzt wird. Wobei dieses nur dazu da ist, die Punkte jeder Runde plastischer darzustellen als auf einem Block. In Kurzform: Bei "Sushi go!" sammeln Spieler Nigiri- und Maki-, Grünteeeis- und Stäbchen-, Misosuppe- und Sashimi-Karten, für die sie unterschiedliche Punkte bekommen.

„Sushi go Party!“ geht auch zu acht. © Foto: Ravensburger



Alle spielen gleichzeitig und entscheiden sich für eine Karte, die sie behalten wollen. Die restlichen Karten geben sie an ihren Nachbarn weiter. So lange, bis alle Karten vor einem liegen und abgerechnet wird. Schon nach einer Runde ist klar: Aufpassen! Will man Punkte für Sashimi haben, braucht man davon drei Karten. Und der Wasabi nützt einem nur, wenn man ein Nigiri drauflegen kann. Sieger ist derjenige mit den meisten Punkten. Die vielen Sonderkarten lassen immer neue Spielmöglichkeiten zu – langweilig wird "Sushi go Party!" so schnell also nicht.

Sushi go Party!, für Kinder ab acht Jahren und zwei bis acht Spieler, Zoch, 24,99 Euro.

Mensch ärgere dich nicht

Langweilig?! Von wegen! Für viele ist "Mensch ärgere Dich nicht" das "Spiel der Spiele". Weil sich hier jeder ärgern und gewinnen kann – vom Sechsjährigen bis zum Opa. Klar, da kann das Spielbrett schon mal durchs Zimmer fliegen. Aber wir finden, bei keinem anderen Spiel lernt man so gut Geduld. Deswegen stellen wir es vor und legen es allen ans Herz, die (noch) keines besitzen. "Mensch ärgere Dich nicht", das 2014 seinen 100. Geburtstag feiern konnte, hat bereits über Generationen Jung und Alt zum Schimpfen gebracht. Getreu dem Motto: Was den einen aufregt, freut den anderen.

Ein Klassiker, der immer noch Jung und Alt begeistert und gar nicht langweilig ist: „Mensch ärgere Dich nicht“ von Schmidt Spiele ist 2014 ganze 100 Jahre alt geworden. © Foto: Verlag Schmidt Spiele®



Entstanden ist das Gesellschaftsspiel übrigens im Ersten Weltkrieg. Josef Friedrich Schmidt startete 1914 die Massenproduktion und dann eine ungewöhnliche Marketing-Kampagne: 3000 Exemplare wurden als Sachspenden an Lazarette verschickt. Auf diesem Weg lernten die deutschen Soldaten Schmidts Brettspiel kennen und lieben. Erst recht, als der Krieg vorbei und sie wieder bei ihren Familien waren – und es zu Hause weiterspielten.

Je vier Figuren für bis zu sechs Spieler samt Würfel sind in der Schachtel im schön-antiquierten Design zu finden. Natürlich gibt es klare Regeln und die sind so einfach, dass jeder sie sofort versteht – ohne lange Anleitungen lesen zu müssen. Allerdings soll es Familien geben, die sich ihre eigenen Regeln aufstellen . . .

Mensch ärgere Dich nicht, für Kinder ab sechs Jahren und zwei bis sechs Spieler, Schmidt Spiele, 16 Euro.

Impact - Battle of Elements

Würfeln wie die Weltmeister: Das ist das Motto beim Spiel "Impact – Battle of Elements". Sehr praktisch bei diesem "Kampf der Elemente" ist, dass man die Anleitung relativ schnell durchgelesen hat und die Regeln leicht verständlich sind. Im Prinzip geht es darum, seine eigenen Würfel, deren Seiten verschiedene Elemente-Symbole zeigen, möglichst lange im Spiel zu halten.

Würfeln wie die Weltmeister kann man bei „Impact“. © Foto: Ravensburger



Und das gelingt etwa durch geschicktes Werfen, aber eben auch durch Taktieren. Ein bisschen Glück ist natürlich auch mit im Spiel — aber das macht die Sache umso spannender. Wer zuerst seine Würfel los wird, der verliert.

Mit jüngeren Mitspielern kann man die Grundvariante spielen — für ältere Spieler gibt es schwierigere Varianten. Ein großes Plus: Das Spiel ist recht kompakt gehalten und damit der ideale Begleiter für die Urlaubsreise.

Impact, ab acht Jahren und zwei bis fünf Spieler, Ravensburger, 19,99 Euro.

Scrabble

Weinwahn??????? Das Wort gibt es doch nie und nimmer. Manchmal ist es doch gut, wenn man den guten alten Duden zur Hand hat oder eben doch schnell mal googelt. Denn bei "Scrabble" müssen Spieler Wörter aus den Buchstabensteinen mit unterschiedlichen Punktwerten bilden.

Klassiker und gut für den Wortschatz: „Scrabble“. © Foto: André De Geare



Allerdings nur Wörter, die es auch tatsächlich gibt. Die Wörter können waagerecht oder senkrecht gelegt werden. In jedem Wort muss ein Buchstabe verwendet werden, der bereits auf dem Spielfeld liegt. Bereits seit 70 Jahren erfreut der Klassiker große und kleine Spieler. Dabei erweist sich das Spiel, das es längst in unterschiedlichen Editionen gibt, nicht nur als wunderbarer Zeitvertreib. Es erweitert auch den Wortschatz, da die Spieler jedes Mal neue Wörter kennenlernen.

"Scrabble", verschiedene Varianten, für Kinder ab zehn Jahren und zwei bis vier Spieler, Mattel.

Katja Jäkel, Sabine ebinger und Irini Paul