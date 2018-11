Tödliche Kräuter: 44-Jähriger stirbt nach Drogenkonsum

Herzversagen durch "Kräutermischung" - toxikologisches Gutachten angefordert - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ein 44-Jähriger ist der neunte Drogentote in diesem Jahr im Stadtgebiet. Eine Kräutermischung hat bei dem Mann zum Herzversagen geführt.

Der Mann wurde bereits am 6. September tot in seiner Wohnung gefunden. Laut Polizei lagen dort auch Utensilien herum, die Drogenabhängige typischerweise für ihren Konsum benötigen. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth hat deshalb ein chemisch-toxikologisches Gutachten in Auftrag gegeben. Jetzt liegt das Ergebnis vor: Der Konsum einer Kräutermischung hat bei dem Mann zum tödlichen Herzversagen geführt.

Die Ermittler gehen aber davon aus, dass der 44-Jährige in der Vergangenheit auch andere Substanzen konsumiert hat – ganz allein auf die Kräutermischung kann man das Herzversagen bei dem Mann daher nicht zurückführen.

Dennoch warnt ein Polizeisprecher eindringlich vor Kräutermischungen: "Man muss sich die Herstellung dieser Drogen wie in einem Betonmischer vorstellen", so Robert Sandmann, "wenn der Inhalt dann abgefüllt wird, weiß man nie, welche Dosis von welchem Mittel genau enthalten ist." Überhaupt sei allein schon der gebräuchliche Begriff "Kräutermischungen" gefährlich – schließlich klinge der Name verharmlosend.

jule