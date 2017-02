Eine Frau ist am Freitag in der Allersberger Straße in Nürnberg vor eine Straßenbahn der Linie 9 gelaufen. Sie wurde frontal erfasst und starb noch an der Unfallstelle an ihren schweren Verletzungen. Die Polizei sperrte die Allersberger Straße komplett. © ToMa/Reitmayer