Tödlicher Unfall in England: So sicher sind Hüpfburgen

Kind starb, weil Burg explodierte - Nürnberger Veranstalter beruhigt - vor 50 Minuten

NÜRNBERG - In Großbritannien starb ein vierjähriges Mädchen, weil eine Hüpfburg explodierte. Immer wieder kommt es zu ähnlichen Unfällen. Wie sicher sind die aufblasbaren Spielgeräte in Nürnberg?

Weil eine Hüpfburg explodierte, starb ein Kind in England. Auch in Deutschland können solche Unglücke nicht ausgeschlossen werden. © Joe Giddens/dpa



Die Eltern genießen die hochsommerlichen Temperaturen am Strand, die Kinder toben auf einer Spielanlage mit Trampolinen, Luftrutschen und Hüpfburgen, als sich der tragische Unfall ereignet. Ein Knall durchbricht die Idylle an dem Badeort in der englischen Grafschaft Norfolk. Ein vierjähriges Mädchen wird zehn Meter durch die Luft geschleudert, nachdem eine Hüpfburg explodiert ist. Das Kind stirbt kurze Zeit später.

Um solche Unfälle zu vermeiden, sei die Qualität des Kunststoffes entscheidend, aus dem die Hüpfburgen gemacht sind, sagt Karlheinz Büscher. Er ist Eventmanager bei dem Nürnberger Unternehmen Eventcorner, das auch Hüpfburgen vermietet. Am vergangenen Wochenende hatte die Firma ein 6,5 Meter breites und 5 Meter hohes Exemplar am Jakobsplatz im Einsatz. "Unsere Hüpfburgen sind dreifach vernäht und wurden in Deutschland hergestellt", sagt er. Deshalb seien sie besonders robust – im Gegensatz zu den Produkten aus Fernost.

Ralf Diekmann vom TÜV Rheinland vermutet, dass ein spitzer Gegenstand in der Hosentasche eines Kindes die Hüpfburg in England zum Platzen gebracht und den Unfall verursacht haben könnte. Auch könnte das Material beschädigt gewesen und durch das Hüpfen endgültig zerstört worden sein.

Möglich wäre ein solcher Unfall auch in Deutschland. In der EU gelten einheitliche Vorschriften. Tatsächlich kommt es hierzulande immer wieder zu Unfällen mit Hüpfburgen. Im April wurden elf Kinder in Berlin verletzt, weil das aufblasbare Spielgerät zur Seite kippte und zusammensackte.

"Das Wichtigste ist die Betreuung", sagt Büscher. Ein Mitarbeiter von Eventcorner oder eine von den Angestellten eingewiesene Person überwacht, wer sich in der Hüpfburg austobt. Acht bis zwölf Kinder dürfen zeitgleich in der Hüpfburg springen – je nachdem wie alt sie sind. "Wir lassen nur kleine Kinder mit kleinen rein und ältere mit den älteren", sagt Büscher. Bei einem unterschiedlichen Gewicht können jüngere Kinder durch die kräftigen Sprünge der größeren sonst schnell in die Höhe geschleudert werden.

Bei starkem Wind stellt das Unternehmen den Betrieb der Hüpfburgen ein. In der Vergangenheit hatte ein Kind sich einen Arm gebrochen, weil die Hüpfburg vom Mieter nicht ausreichend gesichert worden war. "Aber auch bei schönem Wetter verankern wir die Hüpfburgen", sagt Büscher.

Eltern rät Produktsicherheitsexperte Diekmann, die Hüpfburg in Augenschein zu nehmen, bevor der Nachwuchs dort spielt. Ist sie gut gesichert? Ist das Material einwandfrei? Gibt es eine professionelle Betreuung? "Ansonsten steht dem Spaß aber auch wirklich nichts im Weg."

Marie Zahout