Tolle Preise bei unserem Christkindlesmarkt-Quiz!

NÜRNBERG - Mit unserem großen Christkindlesmarkt-Quiz machen wir Wünsche wahr. Um zu gewinnen, müssen Sie 24 Fragen zum berühmtesten Weihnachtsmarkt der Welt beantworten.

Bis zum 24. Dezember stellen wir jeden Tag an dieser Stelle eine Frage rund um das Christkind und seinen Markt. Wer sein Gedächtnis auffrischen möchte, kann auch einfach vorher unsere Bildergalerien oder das Video in diesem Artikel zurate ziehen.

Bilderstrecke zum Thema Der Nürnberger Christkindlesmarkt im Wandel der Zeit Der Nürnberger Christkindlesmarkt gehört zu den ältesten Weihnachtsmärkten in Deutschland. Seine Wurzeln reichen zurück bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts. Jedes Jahr kommen Besucher aus den verschiedensten Ländern dieser Erde und verfallen dem Nürnberger "Budenzauber". Unsere Bildergalerie zeigt den Christkindlesmarkt im Wandel der Zeit von 1933 bis heute.



Und am 24. Dezember ist dann auch bei uns Bescherung - wer bis dahin alle Fragen in unserem Quiz richtig beantwortet hat, kriegt die Chance auf ein Tablet-PC Samsung Galaxy Tab S3 9.7. Ebenfalls in der Verlosung befinden sich eine Fossil Q Unisex Smartwatch FTW2103 sowie ein eBook-Reader PocketBook Touch Lux 3. Da kann das Fest doch kommen.

Doch aufgepasst: Es muss wirklich jede Frage richtig beantwortet sein, um einen dieser Gewinne in der Schlussziehung abzustauben. Die Preise gehen den Gewinnern bis Mitte Januar 2018 zu. Und jetzt: Viel Spaß beim Rätseln und viel Glück bei der Verlosung!

Die Gewinner werden im Anschluss per E-Mail benachrichtigt. Ihre Daten werden nur für dieses Gewinnspiel verwendet, nicht gespeichert und nicht weitergereicht. Teilnehmen können alle Personen ab 18 Jahren, ausgenommen sind Mitarbeiter und Angehörige des Verlages. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung, Auszahlung in Sachwerten oder Tausch der Gewinne ist nicht möglich.

Bilderstrecke zum Thema Alle Nürnberger Christkinder damals und heute Seit 1948 gibt es das Nürnberger Christkind. Die Bildergalerie zeigt alle Christkinder der vergangenen Jahre, die in der Vorweihnachtszeit ihre goldenen Flügel über der Stadt aus Holz und Tuch ausbreiten durften.



