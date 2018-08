Erst wenige Tage alt und schon haben sie ihren ersten großen Fototermin - die Babys, die im Juli in Nürnberg zur Welt gekommen sind. Ob mit dichtem Haar oder zerknautschtem Gesicht, die Bilder der kleinen Neu-Nürnberger sind einfach zum Dahinschmelzen.

Mariä Himmelfahrt: Die einen müssen schuften, die anderen haben frei. Ist das fair? Wir haben uns in der Nürnberger Innenstadt umgehört und viele Leute von außerhalb getroffen, die den freien Tag zum Shoppen oder einfach nur zum Entspannen nutzen.

Klicken Sie sich durch unsere historischen Bilder aus dem August 1968 und lesen Sie, was Nürnberg damals bewegte!

Am frühen Dienstagnachmittag herrschte im Nürnberger Stadtteil Laufamholz große Aufregung: Ein Mann hatte sich in der Happurger Straße offenbar auf seinem Balkon verschanzt und warf immer wieder Gegenstände hinunter. Um die Situation unter Kontrolle zu bekommen, rückten schwer bewaffnete Einsatzkräfte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) sowie des Unterstützungskommandos (USK) der bayerischen Polizei an.