Topmodel gesucht: Wenig los bei Nürnberger GNTM-Casting

NÜRNBERG - Unter Ausschluss der Öffentlichkeit fand am Donnerstag ein Casting zur TV-Show "Germany's next Topmodel" im Hilton Hotel in Nürnberg statt. Der Andrang hielt sich dabei, zumindest zu Beginn des Castings, in sehr übersichtlichen Grenzen.

Vor dem Eingang zum Hilton bildeten sich beim GNTM-Casting in Nürnberg zumindest keine langen Schlangen. © Ralf Rödel



Um Punkt zwölf Uhr warten im Eingangsbereich des Hilton-Hotels in der Valznerweiherstraße rund fünfzehn hochgewachsene, schlanke junge Frauen brav in einer Schlange vor der Anmeldung. Zwei andere Bewerberinnen setzen an einem der Stehtische, auf denen Nagellackfläschchen stehen, ihre Unterschrift unter die Einverständniserklärung im Bewerbungsbogen, der an der Seite ausliegt. An einem weiteren Stehtisch wartet ein junger Mann, offenbar der Begleiter eines der Mädchen in der Schlange, das er über die Nagellackfläschchen hinweg fortwährend anstrahlt.

Die lokale Presse muss derweil wieder raus: "Doch, Sie können schon über das Casting berichten, aber nicht von hier drinnen. Vor dem Hotelgelände können Sie machen, was Sie wollen", sagt ein Mitarbeiter des Senders. "Das ist nichts Neues, dass wir so verfahren. Die Castings finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Dabei handelt es sich um eine geschlossene Veranstaltung", sagt die verantwortliche Sprecherin der ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH auf Nachfrage und wiederholt, dass vor dem Hotelgelände mit den Bewerberinnen gesprochen werden könne.

"Aufregend war es, interessant und komisch"

Die wiederum möchten verständlicherweise nichts sagen, um sich ihre Chancen nicht zu verbauen. "Aufregend war es, interessant und komisch", lautet das Fazit einer jungen Frau, die sich dann doch traut, auf dem Parkplatz vor dem Hotel kurz zu berichten. Das Laufen sei nicht so gut gewesen, gibt die Bewerberin noch zu.

Sie habe zwar eigene hohe Schuhe dabeigehabt. Die Jury, die aus Mitarbeitern der Produktionsfirma bestand, habe den Kandidatinnen in spe aber nahegelegt, doch bitte auf ganz hohen Absätzen einen Probelauf zu absolvieren. "Und für jemanden, der am liebsten in Sneakers herumrennt, ist das dann nicht so einfach", lacht die junge Frau, bevor sie achselzuckend davonfährt.

