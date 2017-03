Totalsperre auf der A6: Mann lebensgefährlich verletzt

Lastwagen fuhr auf Auto auf und schob mehrere Fahrzeuge zusammen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die A6 blieb zwei Stunden lang gesperrt: Bei einem schweren Unfall in der Nähe der Ausfahrt Langwasser wurde ein Mann lebensgefährlich verletzt. Zuvor fuhr ein 12-Tonner auf seinen Kleinwagen auf.

Bei dem Unfall auf der A6 am Mittwochabend wurde eine Person schwerverletzt. © News5



Bei dem Unfall auf der A6 am Mittwochabend wurde eine Person schwerverletzt. Foto: News5



Der Fahrer des Lastkraftwagens übersah wohl gegen 17.30 Uhr ein Stauende auf der A6 in Fahrtrichtung Amberg. Zwischen der Ausfahrt Nürnberg-Langwasser und dem Kreuz Ost krachte der Mann mit seinem Fahrzeug auf einen Kleinwagen, der wiederrum auf drei weitere Autos geschoben wurde.

Der Fahrer des Audi wurde in seinem völlig demolierten Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. "Nach Einschätzung eines Notarztes erlitt der Mann lebensbedrohliche Verletzungen", heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Der Autofahrer wurde umgehend mit einem Helikopter in eine Klinik geflogen. Vier weitere Menschen wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Bilderstrecke zum Thema Ein Schwerverletzter auf A6: Lkw schiebt vier Autos zusammen Am Mittwochabend fuhr auf der A9 bei Nürnberg ein Lastwagen auf ein Auto auf - und zerquetschte es völlig. Im Inneren des Wagens wurde ein Mensch eingeklemmt. Er erlitt schwere Verletzungen und muste mit einem Helikopter in eine Klinik geflogen werden.



Warum der Fahrer des Lastwagens das Stauende übersah, ist derzeit noch unklar. Noch am Mittwochabend forderte die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth einen Sachverständigen an, der den Lkw und den Audi sicherstellte. Er soll den genauen Unfallhergang klären.

Besonders Pendler im abendlichen Berufsverkehr bekamen die Folgen des schweren Unfalls zu spüren. Kurze Zeit musste die Autobahn in beide Fahrrichtungen gesperrt werden, fast zwei Stunden lang blieb die Autobahn in Richtung Amberg komplett gesperrt. Mittlerweile (Stand 20.00 Uhr) wird der Verkehr auf der linken Spur an der Unfallstelle vorbei geführt.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

tl