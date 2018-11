Tote im Kofferraum: Polizei ermittelt in Nürnberg

NÜRNBERG - Polizisten entdeckten am Sonntag bei Bamberg eine Frauenleiche im Kofferraum eines Autofahrers. Der Mann wurde festgenommen. Wie die Bild-Zeitung berichtet, durchsuchte die Polizei im Laufe des Sonntags ein Anwesen in Nürnberg. Ob sie dort Hinweise auf die Tat entdeckten, ist noch unklar.

Die Staatsanwaltschaft hat Haftantrag gegen den 21 Jahre alten Fahrer gestellt – und zwar wegen Mordes. Das sagte eine Sprecherin der Nürnberger Anklagebehörde am Montag. Der Mann wurde im Lauf des Tages einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl wegen Mordverdachts erließ. Der 21-Jährige sitzt daher nun in Untersuchungshaft. Er habe sich nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Der Obduktionsbericht ergab, dass die Frau eines gewaltsamen Todes gestorben sei, bestätigte Oberstaatsanwältin Antje Gabriels-Gorsolke. Nähere Tatumstände würden nicht bekannt gegeben, da es sich um mögliches Täterwissen handle. Anhaltspunkte, dass die Frau und der 21-Jährige sich kannten, hätten sich bisher nicht ergeben.

Nach Informationen der Bild-Zeitung führte eine Spur der Ermittler in eine Tiefgarage in Nürnberg, die zur Wohnung des Opfers gehören soll. Dort sicherten Kripo-Beamte am Sonntag mehrere Spuren. Ein Polizeihund suchte die Umgebung rund um die Wohnung ab, wie die Bild berichtet. Unklar ist, ob die Frau in dem Anwesen oder an einem anderen Ort getötet wurde. Die Staatsanwaltschaft konnte auf Nachfrage von nordbayern.de nicht bestätigen, dass Ermittlungen in Nürnberg durchgeführt würden.

Opfer lag im Kofferraum des Wagens

In der Nacht auf Sonntag war Polizeibeamten in Oberfranken auf der A73 bei Bamberg ein Wagen aufgefallen, der Schlangenlinien fuhr. Nachdem sie den Fahrer mehrfach zum Anhalten aufgefordert hatten, verließ dieser die Autobahn und versuchte danach, zu Fuß zu flüchten. Sein Versuch scheiterte allerdings - er wurde festgenommen.

Im Kofferraum fand die Polizei eine weibliche Leiche, die 57-jährige Nürnbergerin. Sie war nach erstem Anschein durch Gewalteinwirkung zu Tode gekommen. Der Körper wies äußere Verletzungen auf, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken auf Nachfrage von nordbayern.de. Die Ermittlungen der Mordkommission laufen auch Hochtouren, erklärte Polizeisprecher Bert Rauenbusch am Montagmorgen.

