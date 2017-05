Tote Prostituierte: Möglicher Tatverdächtiger gefasst

NÜRNBERG - Das Tötungsdelikt an einer Prostituierten an der Regensburger Straße hat in der vergangenen Woche für Aufregung gesorgt. Jetzt hat die Polizei einen 30-Jährigen festgenommen.

Bilderstrecke zum Thema Feuer in der Regensburger Straße: Einsatzkräfte finden tote Person In einem Appartement im sechsten Stockwerk eines Mehrfamilienhauses in der Regensburger Straße in Nürnberg hat die Feuerwehr am späten Mittwochabend eine Leiche entdeckt. Die Einsatzkräfte waren wegen starker Rauchentwicklung alarmiert worden. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus, die Mordkommission ermittelt.



Wie bereits berichtet, hatte es in einer der Modellwohnungen in dem Mietshaus an der Regensburger Straße gebrannt. Die Einsatzkräfte fanden eine Leiche in dem Appartement. Schnell war klar: Die Frau wurde Opfer eines Gewaltverbrechens. Seit Freitag wissen die Ermittler, woran die 22-Jährige Rumänin, die unter dem Decknamen "Yenna" arbeitete, genau gestorben ist – aus ermittlungstaktischen Gründen wird dies jedoch nicht veröffentlicht.

Jetzt ist den Beamten auch ein möglicher Tatverdächtiger ins Netz gegangen. "Wir wissen, dass der Mann am Tatabend Kontakt zu der Frau hatte", so ein Polizeisprecher. Welche Art von Kontakt ist derzeit nicht bekannt.

Bekannt ist hingegen, dass der 30-Jährige in den frühen Morgenstunden festgenommen wurde. Derzeit befindet er sich in Gewahrsam. "Ob er wirklich als tatverdächtig angesehen werden kann oder doch nur als Zeuge in Frage kommt, muss noch geprüft werden", so der Sprecher.

