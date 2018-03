Toter auf A9 bei Fischbach: Mordkommission ermittelt

Fernfahrer war am Sonntagmorgen gefunden worden - Leichnam wird obduziert - vor 46 Minuten

NÜRNBERG - Am Sonntagmorgen haben Parkende auf dem Rastplatz Brunn an der A9 nahe Nürnberg-Fischbach einen toten Fernfahrer mit schweren Kopfverletzungen gefunden. Die alarmierten Einsatzkräfte entdeckten wenig später eine weitere verletzte Person.

Am Sonntagmorgen, um etwa 8.30 Uhr, wurden die Einsatzkräfte der Polizei zum Rastplatz Brunn an der A9 in Fahrtrichtung München gerufen. Passanten hatten auf dem kleinen Parkplatz einen Mann mit Kopfverletzungen neben einem Lkw-Führerhaus liegend entdeckt. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod des 46-Jährigen feststellen.

Wenig später fanden die Polizeibeamten in einem in der Nähe geparkten Lastwagen einen weiteren Schwerverletzten: Der 36-Jährige hatte ebenfalls mehrere Verletzungen am Kopf und wurde umgehend in eine Klinik gebracht. Der Parkplatz war wegen der Ermittlungen für den Verkehr gesperrt.

Laut Polizei ist der Tathergang noch völlig unklar, da der Verletzte aus der Ukraine und auch die Angestellten der zum Lkw gehörigen Spedition aus Polen kein Deutsch sprechen. Die Mordkommission der Kripo Schwabach hat die Ermittlungen übernommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wird der Leichnam obduziert. Das Ergebnis ist noch offen.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Der Artikel wurde um 18.14 Uhr aktualisiert.